Alles bereit für das neue Fest

Noch knapp fünf Wochen dauert es, dann feiert Schapdetten wieder sein Schützenfest. Grund für Vorstand und Mitglieder, satzungsgemäß in der Versammlung am Freitagabend das kommende Fest schon mal genauer in Augenschein zu nehmen. Zu dieser Versammlung im Hotel „Zur alten Post“ begrüßte Vorsitzender Matthias Stüper besonders herzlich den amtierenden König Martin Böing , Kaiser Ludger Maas, Heidekönig Aaron Storb sowie die anwesenden Ehrenvorstände und Ehrenmitglieder.

Wichtigster Tagesordnungspunkt der Versammlung waren die Vorbereitungen für das Schützenfest 2019, das vom 19. bis zum 21. Juli (Freitag bis Sonntag) gefeiert wird. „So wie es aussieht, wird der Platz rechtzeitig zu unserem Schützenfest fertig sein“, berichtete Matthias Stüper über die Zusicherung der Gemeinde bezüglich der Arbeiten im Sportzentrum. Dann werde dem Verein dort auch ein ausreichend abgesicherter Stromanschluss zur Verfügung stehen.

Organisation und Ablauf des Festes sind sicher geplant. Als Tanzband wurden die „Gigolos“ gebucht. Beim Frühschoppen sollen wieder zahlreiche Jubilare geehrt werden. „Sie erhalten alle eine persönliche Einladung.“

Zu Beginn der Versammlung verlas Schriftführer Ralf Leifken das umfangreiche Protokoll der Hauptversammlung vom 1. Februar dieses Jahres. Damals war auch ein Antrag eingegangen, einen stellvertretenden Kassenwart und einen stellvertretenden Schriftführer zu wählen. Da dies allerdings eine Satzungsänderung erforderlich machen würde, hat der Vorstand in der Zwischenzeit eine praktikable Lösung ausgearbeitet. Stüper informierte die Schützenbrüder, dass Vorstandsmitglied Dominik Rabert bei Bedarf kommissarisch als stellvertretender Kassenwart und Major Jonas Zumbrink kommissarisch als stellvertretender Schriftführer zur Verfügung stehen.

Zweites Antragsthema war die Integration von Frauen beim Königsschießen im Verein gewesen. Der Vorsitzende hat zwischenzeitlich diesen Wunsch versicherungsrechtlich abgeklärt und teilte am Freitag mit, dass Frauen beim Schießen keinen Versicherungsschutz haben. Dieser gelte aktuell nur für aktive Mitglieder des Schützenvereins.

Zum Schluss blickte der Vorsitzende noch ein ganzes Stück weit in die Zukunft und informierte, dass der aktuell 338 Mitglieder umfassende Schützenverein in 2026 sein nächstes Jubiläum feiern könne.

Abschließend informierte Tobias Liedmeyer, dass vor dem Fest noch Schützenfest-Utensilien bestellt werden. Wer zum Beispiel noch einen Schützenhut brauche, solle sich mit Angabe der Größe beim Vorstand melden.