Personell und finanziell gut aufgestellt geht der Förderverein der Astrid-Lindgren-Schule in das neue Vereinsjahr. In der Jahreshauptversammlung in der Gaststätte Böcker-Menke wurde Bilanz gezogen.

Nach der Begrüßung durch die Vorsitzende Reinhild Lunau zeugte ein ausführlicher Jahresrückblick von den vielfältigen Aktivitäten zum Wohle der Kinder: Finanziert wurden unter anderem ein neuer Kickertisch XXL, an dem bis zu 16 Kinder gleichzeitig spielen können, sowie Pausenspielzeug und Bücher. Einzelne Familien wurden finanziell unterstützt, damit die Teilnahme an der Klassenfahrt möglich wurde. Auch konnten Sitzkissen für das Heckenlabyrinth in der Schule als Spende organisiert werden.

Die Mitglieder unterstützten die Vereinsarbeit bei der Einschulungsfeier im Rahmen des Eltern-Cafés und beim Tag der offenen Tür. Nicht unerwähnt blieben die vom Verein organisierten Inlineskater-Kurse zum unfallfreien Fahren für die Kinder. Außerdem hatten die Vorstandsmitglieder bei der diesjährigen Zirkusprojektwoche mit Unterstützung einiger Eltern Laugengebäck verkauft.

Der Bericht der Schatzmeisterin Gabi Revermann zeugte von einer einwandfreien Kassenführung. Der Vorstand wurde einstimmig entlastet. Eine positive Entwicklung der Mitgliederzahlen wurde aufgezeigt. Bei den Wahlen zeigte sich, dass der Vorstand weitgehend mit dem bewährten Team in das neue Vereinsjahr startet: Martin Gesmann (2. Vorsitzender) wurde in seinem Amt bestätigt und wird auch zukünftig Reinhild Lunau als 1. Vorsitzende unterstützen. Gabi Revermann, bislang Schatzmeisterin, wechselte in die Funktion der Kassenprüferin. Als neue Schatzmeisterin wurde Monika Raestrup gewählt. Vorsitzende Reinhild Lunau dankte der aus dem Vorstand ausscheidenden Katja Kruse für die mehrjährige Mitarbeit als Kassenprüferin.

„Durch die gute und reibungslose Zusammenarbeit wird die Schule mit Ideen und finanziell unterstützt. So werden Projekte möglich, die ansonsten nicht umgesetzt werden könnten“, stellte Schulleiterin Karin Greßkämper fest.

Der Ausblick auf das neue Schuljahr zeugte von vielen Ideen, Planungen und Aktivitäten, zum Beispiel die Bemalung des Schulhofes und die Organisation eines Elternabends. Mit Freude wurde festgestellt, dass in 2020 ein besonderes Highlight bevorsteht: Der Förderverein der Astrid-Lindgren-Schule kann sein 25-jähriges Bestehen feiern.