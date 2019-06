Das erlebt ein Journalist auch nicht alle Tage: Mit Standing Ovations ehrte am Montagmorgen die Festgesellschaft der beiden Bruderschaften St. Antoni und St. Martini den weit in der Region bekannten Journalisten Dieter Klein . Sichtlich gerührt nahm der in Schapdetten wohnende Journalist Beifall und Auszeichnung entgegen.

Antoni-Direktor Michael Sendes und Martini-Vorsteher Benedikt Praß überreichten als Zeichen des Dankes für eine 20-jährige „super Zusammenarbeit“ jeweils die Bruderschaftsplakette an Dieter Klein. Obendrauf gab es noch ein Gutschein-Präsent.

In vielen Jahren hat Dieter Klein für die WN-Lokalredaktion über das Geschehen in den beiden Bruderschaften berichtet, hat die fröhlichen Feste ebenso intensiv wie die Versammlungen und manch andere Aktion begleitet. Selbst wer nicht bei den Veranstaltungen anwesend war, sei durch die Berichterstattung von Dieter Klein so gut informiert worden, als sei er doch selbst dabei gewesen, lobte Antoni-Direktor Michael Sendes.