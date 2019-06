Die Jugendlichen, die am Dienstagabend die neue Ortsgruppe Nottuln der Bewegung Fridays for Future gegründet haben, verständigten sich direkt auf ein Positionspapier, das einstimmig verabschiedet wurde.

In diesem Positionspapier erklärt die Gruppe:

Die Klimakrise wartet nicht auf unseren Schulabschluss. Sie stellt für die Stabilität der Ökosysteme unseres Planeten eine existenzielle Bedrohung dar. Und sie ist längst eine reale Bedrohung auch für unsere Zukunft.

„Viele Handlungsfelder, die für den Klimaschutz von eminenter Bedeutung sind, liegen im Einflussbereich der Gemeinden“, schreibt Bürgermeisterin Manuela Mahnke im Vorwort des integrierten Klimaschutzkonzeptes der Gemeinde Nottuln. Auch wir in Nottuln können etwas bewegen. Die Fridays for Future – Bewegung streitet darüber hinaus auf bundesweiter, europäischer und globaler Ebene für mehr Klimaschutz.

Wir erwarten, dass alle Akteure auf lokaler Ebene Verantwortung für die Priorisierung des Themas übernehmen – sowohl bezüglich konkreter Klimaschutzmaßnahmen wie auch bei allen klimarelevanten Entscheidungen. Wir sind davon überzeugt, dass unsere Gemeinde dem Beispiel anderer Kommunen weltweit folgen sollte. So hat beispielsweise der Münsteraner Rat am 22. Mai für die Stadt den Klimanotstand erklärt. Hier geht es nicht nur um „Symbolpolitik“, sondern einerseits um eine Vorbildfunktion für andere Kommunen und andererseits um konkret damit verbundene Maßnahmen in unser Gemeinde (siehe unten).

Insbesondere Lokalpolitik und Gemeindeverwaltung müssen nun Worten und Konzepten auch Taten folgen lassen. Wir appellieren daher an das Verantwortungsbewusstsein und die Glaubwürdigkeit von Politik und Verwaltung. In diesem Sinne fordern wir alle Fraktionen im Rat der Gemeinde Nottuln dazu auf, die folgenden Punkte zu beschließen:

1. Klimavorbehalt. Die Gemeinde Nottuln verbindet die Ausrufung des Klimanotstandes (engl. „climate emergency“) mit einem Klimavorbehalt, unter den ab sofort alle klimarelevanten Beschlüsse der Nottulner Lokalpolitik und Gemeindeverwaltung gestellt werden. Damit werden Folgen für das Klima fortan konsequent und mit hohem Stellenwert in die Erörterung klimarelevanter Entscheidungen einbezogen sowie neue Projekte wann immer möglich klimaneutral umgesetzt.

2. Klimaschutzkonzept konsequent und stringent umsetzen. Die Gemeindeverwaltung wird dazu aufgefordert, alle im integrierten Klimaschutzkonzept der Gemeinde Nottuln (2015) so-wie energiepolitischen Arbeitsprogramm (2017) aufgeführten Maßnahmen entsprechend ihrer dort dargestellten Zeitplanung und Bewertung und in Zusammenarbeit mit weiteren dort aufgeführten Akteuren umzusetzen. Maßnahmen, die hinsichtlich ihres Starttermins im Klimaschutzkonzept als kurzfristig (ein Jahr) eingeordnet, aber noch nicht umgesetzt sind, werden umgehend nachgeholt. Bei Maßnahmen, die unter diesem Gesichtspunkt als mittelfristig eingeordnet sind, beginnt die Gemeindeverwaltung bis spätestens zum Jahr 2020 mit dem Prozess der Umsetzung. Falls hierzu Einzelbeschlüsse notwendig sein sollten, teilt die Gemeindeverwaltung dies dem Rat der Gemeinde Nottuln mit; entsprechende Haushaltsmittel werden bei Bedarf bereitgestellt. Notwendige personelle Ressourcen in der Verwaltung werden geschaffen.

3. Austausch, Controlling und Zusammenarbeit. „Um die Ergebnisse der durchgeführten Maßnahmen unter Berücksichtigung der ermittelten Potenziale und der Leitziele festzustellen und zu dokumentieren ist der Aufbau eines Klimaschutz-Controllings erforderlich.“ (VL 175/2015)

Die Gemeindeverwaltung wird beauftragt, ein entsprechendes Controlling/Monitoring aufzubauen. Der interfraktionelle Arbeitskreis „Klimaschutz“ tagt mit Vertretern aller Fraktionen und der Gemeindeverwaltung regelmäßig einmal im Quartal; die Gemeindeverwaltung lädt zu diesen Sitzungen ein. Darüber hinaus berichtet die Verwaltung dem Rat der Gemeinde Nottuln jährlich detailliert über die Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes sowie über das Erreichen der qualitativen und quantitativen Zielsetzungen der energetischen Zielplanung. Das Klimaschutzkonzept der Gemeinde Nottuln und der damit verbundene Maßnahmenkatalog wird regelmäßig durch die Gemeindeverwaltung überprüft und daraufhin gegebenenfalls angepasst und erweitert.