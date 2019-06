Zum Unternehmerfrühstück, das alle drei Monate stattfindet, hatte die Nottulner Kaufmannschaft am Mittwoch sämtliche Unternehmer sowie Interessierte in eine gemütliche Runde eingeladen. Das Treffen fand allerdings nicht wie gewohnt im Café Auszeit statt, sondern in der Blaudruckerei Kentrup .

Gemäß dem Motto „Jetzt wird‘s blau“, wurde den Teilnehmern nach dem genüsslichen Frühstück und der gewohnten Vorstellungsrunde über das eigene Unternehmen eine Führung durch die Blaudruckerei geboten.

In dieser Führung durch Blaudrucker Dirk Kentrup wurde den Teilnehmern die Kunst des Blaudrucks erläutert. Der Blaudruck ist eine Technik, die im 17. Jahrhundert aus Indien über Holland nach Deutschland kam. Aus dieser Zeit stammen auch die meisten Motive und Muster, die heute noch unverändert mit den Original-Modeln auf die Naturfaser gedruckt werden, so informiert die Familie Kentrup auf der hauseigenen Website (www.kentrup.eu).

„Das Konzept, dieses Frühstück an einem anderen Ort stattfinden zu lassen, ist zu 100 Prozent aufgegangen“, erklärte der 1. Vorsitzende der Kaufmannschaft, Gerri Wallace . „Wir haben sehr positives Feedback zu dieser Veranstaltung erhalten und wir planen, in Zukunft öfter das Unternehmerfrühstück auch woanders stattfinden zu lassen. Trotzdem bleiben wir natürlich dem Café Auszeit treu.“

Wer Interesse hat, das Unternehmerfrühstück bei sich im Betrieb stattfinden zu lassen oder einfach daran teilnehmen möchte, melde sich bei der Kaumannschaft Nottuln (welcome@kaufmannschaft-nottuln.de).