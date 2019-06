Gleich mit einer ganzen Reihe von spannenden Themen beschäftigt sich am kommenden Dienstag (25. Juni) der Ausschuss für Gemeindeentwicklung, der wegen des erwarteten Publikumsinteresses auch im großen Forum des Rupert-Neudeck-Gymnasium tagen wird. In der öffentlichen Sitzung, Beginn um 19 Uhr, geht es unter anderem um den SPD-Antrag „Klimanotstand Nottuln“. Hierzu gibt es ein Positionspapier der Nottulner Fridays for Future-Bewegung, aber auch einen Antrag der Grünen sowie außerdem einen Antrag der FI.

Für alle Schapdettener dürfte das Thema „Planungen für das Gelände des alten Landgasthauses“ von Interesse sein. Vorgesehen ist, dass der vom Investor beauftragte Architekt den aktuellen Planungsentwurf für eine Neubebauung des Geländes vorstellt. Dabei dürften in der Diskussion wohl vor allem der Umfang der baulichen Nutzung und die bislang geplanten Gebäudehöhen eine Rolle spielen. Wegen der für das Ortsbild sensiblen Lage der Fläche und wegen der Nähe zu Kirche und Pfarrheim hat Grünen-Fraktionsvorsitzender Richard Dammann bereits angeregt, für dieses Bauvorhaben den Mobilen Baukulturbeirat des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe einzuschalten.

Weitere Themen in öffentlicher Sitzung sind: Aufstellungsbeschluss für eine Änderung des Flächennutzungsplanes, um in Darup eine neue Wald-Kita zu ermöglichen; 1. Nachtragshaushalt der Gemeinde (Mehrkosten Industriestraße); gemeindliche Stellungnahme zu den Dülmener Windenergieplanungen und Verschiedenes.