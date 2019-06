„Die guten Zahlen sprechen für sich“

„Regionale Kräfte bündeln.“ Unter dieses Motto hat die Volksbank Nottuln ihren Jahresbericht 2018 gestellt. Der wurde in diesen Tagen den Mitgliedervertretern zur Vorbereitung auf die Vertreterversammlung zugestellt. Diese findet statt am Dienstag (25. Juni) im Bürgerzentrum Schulze Frenkings Hof in Appelhülsen.

Dass die Bündelung der regionalen Kräfte in den sechs Geschäftsstellen zwischen Appelhülsen, Buldern, Darup, Lette, Nottuln und Rorup zwei Jahre nach der Fusion der Volksbank Nottuln mit der Volksbank Lette-Darup-Rorup gelungen ist, darin waren sich Vorstandssprecher Martin Herding und seine beiden Vorstandskollegen Martin Aldenhoff und Egbert Messing im Pressegespräch einig. „Die guten Zahlen liegen über unseren Erwartungen und sprechen für sich“, bilanzierte Martin Herding. „Und wir haben unsere starke Marktstellung weiter ausgebaut.“

Insgesamt stand bei der Volksbank Nottuln das Jahr 2018 neben dem weiteren Zusammenwachsen der beiden Alt-Institute ganz im Zeichen der intensiven Vorbereitungen zur Umstellung auf das neue IT-System mit Namen „agree21“, das „größte und herausforderndste Projekt der bisherigen Unternehmensgeschichte“, so der Vorstand. „Wir haben das im Februar 2019 nach mehr als 18-monatiger Gesamtlaufzeit erfolgreich gemeistert. Die Umstellung war für uns alle trotz guter Vorbereitung sehr belastend und einige Kinderkrankheiten gibt es leider immer noch. Aber das ist bei der Komplexität dieses Prozesses nicht vermeidbar. Unsere Mitglieder und Kunden können sich schon jetzt auf ein verbessertes Online-Angebot und in nächster Zeit viele weitere digitale Anwendungen freuen“, richtete Egbert Messing den Blick nach vorn. „Die Annehmlichkeiten für unsere Mitglieder und Kunden werden steigen“, ist er überzeugt.

Der ausdrückliche Dank der drei Vorstände galt den 93 Beschäftigten und neun Auszubildenden für deren engagierten Einsatz in dieser Phase.

Durchweg positive Kennzahlen konnten der Vorstandssprecher und seine beiden Vorstandskollegen aus der Jahresbilanz für 2018 vorstellen. Die Bilanzsumme stieg auf 487,3 Millionen Euro, 3,1 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Dieses Wachstum war vor allem getrieben durch das Kreditgeschäft. Zum Stichtag 31. Dezember erreichten die Ausleihungen an Kunden einen Stand von 343,3 Millionen Euro. Dies entspricht einer Steigerung von 6,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. „Diese Zahlen stehen vor allem für eine starke Kreditnachfrage unserer heimischen Wirtschaft“, verdeutlichte Martin Aldenhoff.

Die Kundeneinlagen stiegen trotz der andauernden Niedrigzinsphase auf 347,8 Millionen Euro, das ist eine Steigerung um 3,8 Prozent – vor allem bei den täglich fälligen Geldanlagen sowie Investitionen in Wertpapiere sowie Geld- und Fondsanlagen bei den Verbundpartnern (Bausparkasse Schwäbisch Hall, R+V Versicherung, Union Investment). Das betreute Kundengesamtvolumen – dieser Wert beinhaltet neben den bilanzwirksamen Kundengeldern auch das Wertpapier- und Vermittlungsgeschäft – kletterte zum Jahresende erstmals über die Eine-Milliarde-Euro-Grenze.

Stichwort Bauen und Wohnen: „Es fehlt auch in unserem Geschäftsgebiet halbwegs bezahlbarer Grund und Boden – sowohl im privaten Bereich wie auch für Industrie und Gewerbe“, beklagte Vorstandssprecher Martin Herding. Privatleute als auch Gewerbetreibende seien von stark steigenden Preisen betroffen. Die Volksbank Nottuln würde es daher begrüßen, wenn seitens der Politik mehr und schneller Baugebiete und Flächen für Handel und Gewerbe zur Verfügung ständen. Damit ließe sich auch die Preisentwicklung dämpfen.

Unverändert groß war das gesellschaftliche und soziale Engagement der Volksbank: Insgesamt 70 000 Euro wurden in 2018 als Spenden und Sponsoring in gemeinnützige Projekte von heimischen Vereinen und Institutionen insbesondere für die Jugendarbeit investiert.

Als Jahresüberschuss werden exakt 890 822,26 Euro ausgewiesen. Nach dem gemeinsamen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat sollen die 11 140 Mitglieder mit einer Dividende von 4,0 Prozent am Gewinn beteiligt werden. Mit einem neuen Mitglieder-Bonusprogramm sollen die aktiven Bankteilhaber künftig noch mehr vom Erfolg der Volksbank profitieren.