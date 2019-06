Mit wenig Bühnenbild, aber farbenfrohen Kostümen und vor allem offensichtlicher Freude am Stück vermittelten die Kinder dem Publikum bei den zwei Vorstellungen einen lebhaften Eindruck des Besungenen. Ob vom König Punimo, der das Wetter bestimmen will, dem kleinen Reisehuhn, das um die Welt fliegt, oder einem Froschkonzert. „Falsche Töne quakt dieser Chor nicht“, schmunzelte Heiner Block begeistert.

Das Publikum wurde aktiv mit einbezogen. Beim Froschkonzert quakten jung und alt im gefüllten Saal laut mit und die Kinder in den ersten Reihen standen echten Fröschen mit ihren Hüpfern in nichts nach. Auch im Zug nahm der Chor seine Zuhörer mit und ratterte akustisch durch die Reihen.

Nachdem beim letzten Musical des Chores, dem kleinen Prinzen, eher die größeren Kinder die großen Rollen bekommen hatten, lag der Fokus diesmal auf den Jüngsten im Chor. Der Jüngste sei sogar noch im Kindergarten und die anderen in der ersten Klasse, erzählte Ute Ahlers vom Elternteam. Gemeinsam mit Eva Artmann, Annette Gesmann, Anke Eller und Simone Fels half sie tatkräftig mit, baute das Bühnenbild um, schminkte die Kinder und half beim Ablauf.

Kinder- und Jugendchor St. Martinus 1/11 Foto: Corona Büning

Bei letzterem brauchte es allerdings keine große Hilfe. „Die Kinder wussten schon selbst, was sie als nächstes geschminkt werden mussten“, lachte sie. Vor allem war Ute Ahlers aber stolz, dass auch die Jungen sich schon auf die Bühne trauten und schwärmte: „Das haben sie wirklich toll gemacht.“

Und wirklich, die kleinen Sänger zeigten, dass auch kleine Menschen große Stimmen haben können und bewiesen schauspielerisches Talent.

Mit Max der Maus und seiner Mäusekäsebande ging es drunter und drüber und im Urwald und in der „Bar zum dicken Hund“ hoch her. Getrunken und gerauft wurde hier, selbst der Dirigent landete schließlich vergiftet mit dem Kopf auf den Tasten seines Klaviers. So bereiteten die „kleinen Spiellieder“, wie Heiner Block sie nannte, allen Anwesenden große Freude und Reiselust für den Sommer und besonders die Sommerferien.