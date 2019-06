Bauspielplatz „Ran an die Ritterburg“

An jedem Mittwoch findet im Jugendzentrum Nottuln für Kinder ab zehn Jahren von 15 bis 18 Uhr ein offener Treff statt, ab 12 Jahre bis 21 Uhr.

Erste Ferienwoche: Jugendzentrum Nottuln, Niederstockumer Weg 13, Anmeldeschluss 12. Juli (Freitag):

► 15. und 16. Juli (Montag und Dienstag): Handlettering – Kunst der Kalligraphie, Angebot im Rahmen des Kulturrucksacks NRW. 15 bis 17 Uhr „Hör mal wer da hämmert“ (ab 9 Jahren), wir bauen einen Schwedenstuhl, Kosten 3 Euro. Anmeldungen nur für beide Tage möglich.

► 17. Juli (Mittwoch): Ausflug zum „Heupferdchen“ (ab 6 Jahren), Treffen um 13.30 Uhr, Rückkehr gegen 18.45 Uhr, Kosten 7 Euro inklusive Snack.

► 18. Juli (Donnerstag): Ausflug ins Phantasialand (ab 12 Jahren), Treffen um 7.15 Uhr, Rückkehr gegen 22.30 Uhr, Kosten 30 Euro inklusive Bus und Ticket.

Zweite Ferienwoche: Jugendzentrum Nottuln, Anmeldeschluss 12. Juli (Freitag).

► 22. und 23. Juli (Montag und Dienstag): 10 bis 16 Uhr skate-aid (ab 8 Jahren), keine Kosten, Anmeldung nur für beide Tage möglich.

► 24. bis 26. Juli (Mittwoch bis Freitag) Adventure days (ab 12 Jahren): 24. Juli (Mittwoch), 10 bis 15 Uhr Geocaching; 25. und 26. Juli (Donnerstag und Freitag) Kanutour auf der Weser mit Übernachtung in Zelten, Abfahrt 11 Uhr, Rückkehr Freitag gegen 16.30 Uhr. Kosten 35 Euro. Teilnehmer müssen gute Schwimmer sein, eine Anmeldung ist nur für alle drei Tage möglich.

Dritte Ferienwoche: Jugendkeller Schapdetten im Pfarrheim St. Bonifatius, Roxeler Straße 3a, Anmeldeschluss 26. Juli (Freitag).

► 29. bis 31. Juli (Montag bis Mittwoch): 9.30 bis 14.30 Uhr „Ran an die Ritterburg – Bauspielplatz“ (ab 6 Jahren); 1. August (Donnerstag): 9.30 bis etwa 16.30 Uhr „Wir ziehen zum Frankenhof“ (ab 6 Jahren). Kosten für alle vier Tage 15 Euro.

Vierte Ferienwoche: Jugendkeller Schapdetten im Pfarrheim St. Bonifatius, Roxeler Straße 3a, Anmeldeschluss 2. August (Freitag).

► 5. bis 7. August (Montag bis Mittwoch): Bock auf Baumberge – nix wie raus in die Natur (6 bis 10 Jahren); 5. und 6. August (Montag und Dienstag), 10 bis 15 Uhr ab in die Baumberge; 7. August (Mittwoch), 20.30 bis 22.30 Uhr Nachtwanderung, Kosten 5 Euro, Anmeldung nur für alle drei Tage möglich.

Vierte Ferienwoche: Jugendzentrum Nottuln, Anmeldeschluss 2. August (Freitag).

► 7. August (Mittwoch): ab 15 Uhr Riesen-Eis-Sause im offenen Treff, keine Kosten, solange der Vorrat reicht.

► 8. August (Donnerstag): 10 bis 12.30 Uhr Kochwundertüte (ab 6 Jahren), Kosten 1 Euro.

► 9. August (Freitag): Zum Finale geht es in den Ketteler-Hof (ab 9 Jahren), Treffen 9 Uhr, Rückkehr gegen 16.30 Uhr, Kosten 12 Euro inklusive Grillwürstchen.

Für alle Ausflüge ist eine Einverständniserklärung notwendig, die in den Treffs oder auf der Homepage erhältlich ist. Bei den Angeboten für zehn- bis 14-jährige Jugendliche gibt es eine gesonderte Einverständniserklärung. Bei fast allen Aktionen gibt es nur eine begrenzte Anzahl von Teilnehmerplätzen. Die Aktionen des Kulturrucksacks NRW sind kostenfrei.

Der Treffpunkt Jugendarbeit in Nottuln hält sich an die Richtlinien des Kinder– und Jugendförderplans des Landes NRW. Anmeldungen per E-Mail an info@treffpunktjugend.de, ✆ 0 25 02/­22 31 50, oder www.treffpunktjugend.de