Auch das schönste Bürgerschützenfest der beiden Nottulner Bruderschaften St. Antoni und St. Martini hat irgendwann ein Ende. Also Zeit, den Fahnenschmuck wieder abzunehmen. Das wollte auch Holger Klein vom Café am Stiftsplatz im Ortskern. Er staunte nicht schlecht, als er feststellen musste, dass seine blauweiße Martini-Fahne, angebracht in fast vier Metern Höhe, nicht mehr vorhanden war.

Konnte ein Sturm dafür gesorgt haben? „Unmöglich“, sagt Holger Klein. Er kennt seine Befestigung. „Die ist sturmsicher!“ Außerdem wäre die Fahne samt Stange dann irgendwo im Ortskern gelandet. Ist sie aber nicht.

Es darf also vermutet werden, dass noch unbekannte Helfer ihm die Arbeit abgenommen haben. Deutlicher ausgedrückt: Die Fahne wurde geklaut.

Ob mit Hilfe einer Leiter oder einer sogenannten „Räuberleiter?“ Ganz einfach dürfte diese Aktion selbst im nüchternen Zustand nicht gewesen sein. Egal. Holger Klein hängt sehr an der Bruderschaftsfahne und möchte sie wieder zurück, sie werde schließlich für die nächsten Schützenfeste noch gebraucht. Deshalb hat er sich zu einem fairen Friedensangebot entschlossen: „Ich tausche gerne eine Kiste Bier gegen meine Fahne ein.“

Es bleibt abzuwarten, ob mit diesem „Lockmittel“ die Fahne den Weg zurück an den Stiftsplatz findet.