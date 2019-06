Ja zum „Klimaschutzaufbruch“

Klimanotstand – Klimakrise – Klimaschutzaufbruch! In der Klimadebatte am Dienstagabend im Ausschuss für Gemeindeentwicklung ging es auch um Begrifflichkeiten. Dabei sind sich Politiker und Bürger eigentlich einig: Für den Klimaschutz muss mehr getan werden als bisher. Mit welcher Konsequenz und in welchem Tempo das künftig in der Gemeinde geschehen wird, das wollen die Jugendlichen der Fridays for Future-Bewegung in den kommenden Monaten genau beobachten.

Konkret lag dem Ausschuss der SPD-Antrag vor, für Nottuln den „Klimanotstand auszurufen“ (wir berichteten). Das sei symbolisch gemeint, verdeutlichte Fraktionsvorsitzender Volker Ludwig. Es gehe darum, einen plakativen Begriff zu verwenden, um die Leute zum Nachdenken zu bringen. Unterstützung erhielt die SPD zum Beispiel von der FI. Heinz Böer betonte, man habe eine Klimakrise, und darauf müsse man gravierend antworten. Der Begriff „Klimanotstand“ habe sich durchgesetzt, deshalb sollte man dabei bleiben.

Kritik gab es von UBG, FDP , CDU und auch Bürgermeisterin Manuela Mahnke. Karl Hauk-Zumbülte (UBG) verband mit dem Begriff „Notstand“ eher die Erinnerung an „Notstandsgesetze“. Ihm fehle bei diesem Begriff auch eine positive Aufbruchstimmung. Hartmut Rulle (CDU) verwies auf die Definition von Notstand, wonach zur Gefahrenabwehr andere Rechtsgüter nachrangig zu behandeln sind. Dann gebe es keinen Abwägungsprozess mehr. Den müsse man sich aber bewahren, da die Gemeinde nicht nur den Klimaschutz, sondern auch andere Aufgaben zu erfüllen habe.

„Nur über Kompromisse kommen wir zum Ziel“, formulierte Helmut Walter (FDP). Statt von einem Notstand zu sprechen, sei vielleicht der Begriff „Klimavorbehalt“ besser.

Schwierig fand auch Bürgermeisterin Mahnke den Begriff „Notstand“. Dessen Verwendung sei Symbolpolitik, dabei seien nun konkrete Maßnahmen gefragt. Sie kündigte an, dass die Verwaltung künftig in den Sitzungsvorlagen auch auf die Klimaauswirkungen von Projekten hinweisen wolle.

Wenig abgewinnen konnten die Jugendlichen der Fridays for Future-Bewegung der Begriffsdebatte. „Dem Klima ist das völlig egal, wie wir das nennen“, meinte Lukas Sydow für die Ortsgruppe Nottuln der Klima-Bewegung. „Auf Worte müssen nun auch Taten folgen“, warb Sydow für den Mut zu konsequenten Beschlüssen.

Da die SPD ihren Antrag nicht zurückzog, wurde abgestimmt: Mit 11:8 Stimmen lehnte der Ausschuss den SPD-Antrag und damit die „Ausrufung eines Klimanotstandes“ ab. Angenommen wurde mit 15 Ja-Stimmen bei einer Nein-Stimme und zwei Enthaltungen der Antrag von Karl Hauk-Zumbülte, wonach der Rat angesichts der Klimakrise einen „gemeindlichen Klimaschutzaufbruch“ ausruft.

Einstimmig angenommen wurde der Vorschlag von Richard Dammann, wonach das dreiteilige Positionspapier der Fridays for Future-Ortsgruppe Nottuln (wir berichteten) dem Beschluss zugefügt wird. Richard Dammann hatte schon zu Beginn darauf hingewiesen, dass die Jugendlichen „super Beschlussvorlagen“ erarbeitet haben.

Noch nicht entschieden hat der Ausschuss über die konkreten Klimaschutzvorschläge der FI (wir berichteten), da der Brief der FI nicht allen Fraktionen vorlag. Nun soll im Rat darüber entschieden werden. Dort kommt ohnehin das gesamte Paket, dann fein ausformuliert, zur endgültigen Beschlussfassung auf den Tisch.

Und es gilt noch weitere Beschlüsse zu fassen: Der Hinweis von Stefan Hofacker (Ökologische Liste Nottuln), wonach für den Klimaschutz der Verwaltung auch mehr Personal zugestanden werden muss, wurde von den anderen Fraktionen mitgetragen. Klimaschutzbeauftragte Petra Bunzel, die seit vielen Jahren die Maßnahmen für den European Energy Award, den Klimaschutzplan und verschiedene andere Projekte wie das Stadtradeln betreut, darf diese Arbeit derzeit nur in Teilzeit erledigen.