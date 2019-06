Das trockene, heiße Sommerwetter bringt so manches Wasserwerk offensichtlich an seine Grenzen. Die Stadtwerke Ostmünsterland haben die Bürger in ihrem Versorgungsbereich öffentlich dazu aufgerufen, auf die Gartenbewässerung zu verzichten. Außerdem kündigen die Stadtwerke vorsorglich Druckschwankungen im Leitungsnetz an, die wegen der aktuell starken Wasserentnahme auftreten können.

Im Vergleich dazu stellt sich die Situation bei den Nottulner Gemeindewerken deutlich entspannter dar. „Zurzeit muss ein besonderer Aufruf zum Einschränken der Gartenbewässerung oder der Poolbefüllung nicht ausgesprochen werden“, erklärte Werkeleiter Peter Scheunemann auf WN-Nachfrage. „Trotzdem sollte jeder Nottulner Bürger mit dem kostbaren Lebensmittel Nr. 1, dem Trinkwasser, umsichtig, ohne Verschwendung umgehen“, betont er.

Die Wasserversorgung Nottuln verfüge über eine ausreichende Kapazität, um die Versorgung der Bevölkerung auch während der aktuell heißen Tage sicherzustellen. „Auch wenn die Trinkwasserabnahmen, insbesondere in den Abendstunden durch die Gartenbewässerung ansteigen, bestehen beim Wasserwerk keine Versorgungsprobleme. Der Grundwasserleiter ist ergiebig und die Entnahmebrunnen sind für einen Betrieb mit deutlich niedrigeren Grundwasserständen ausgelegt. Der Wasserspeicher ist mit 2500 m³ auch für größere Wasserabnahmen dimensioniert. Zudem besteht mit dem Wasserbund der Stadtwerke Coesfeld eine zusätzliche Sicherheit“, erläutert Scheunemann.

Auch im extrem trockenen Jahr 2018 habe es keinerlei Versorgungsprobleme gegeben. Die Gemeindewerke seien zudem immer in enger Abstimmung mit dem Hydrogeologen Dr. Kluge und führten routinemäßig in Trockenzeiten ein Monitoring durch, sodass bei Bedarf rechtzeitig regiert werden kann.