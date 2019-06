52 Abiturienten sagen „Bella Ciao“

Gute Stimmung herrschte am Donnerstagmorgen auf dem Schulhof des Rupert-Neudeck-Gymnasiums. Unter dem Motto „ Bella Ciao “ feierten die 52 erfolgreichen Abiturienten des mittlerweile 20. Abiturjahrgangs gemeinsam mit den Lehrern und allen Schülern ihren Juxtag.

Wie jedes Jahr traten wieder Lehrer und Schüler in verschiedensten lustigen Spielen – wie Sackhüpfen, Eierlauf oder Lieder erraten – gegeneinander an. Nacheinander riefen die Moderatoren Leander Stallmeyer und Robert Schwering jeweils zwei Vertreter einer Jahrgangsstufe auf, die in den Aufgaben gegen das Lehrerkollegium um den Einzug in das Finale kämpften. Dort winkte als Belohnung für den Erfolg ein zusätzlicher Wandertag.

„Bella Ciao“: Juxtag am Rupert-Neudeck-Gymnasium 1/38 Foto: Helena Wilmer

Schulleiter Holger Siegler durfte sich währenddessen gemütlich zurücklehnen und das bunte Treiben vom Rand beobachten. Schon Tradition ist es, dass die Abiturienten einen besonderen Platz für den Schulleiter gestalten. Diesmal nahm Siegler auf einem Stuhl in einem mit Wasser gefüllten Einhorn-Planschbecken Platz. Die nackten Füße im kalten Wasser, dazu Sonnenschirm und Fächer – so konnte der Schulleiter unbeschwert dem fröhlichen Treiben seiner Abiturienten zuschauen.

Zum Finale hatte sich der Abiturjahrgang 2019 noch einmal ein ganz neues Spiel überlegt. Gemäß dem Abi-Motto „Bella Ciao“, angelehnt an die Filmserie „Haus des Geldes“, suchten die übrig gebliebenen Teams Geld, das auf dem Schulhof verteilt wurde. Dafür wurden immer einem Schüler die Augen verbunden, der dann durch die Anweisungen seines Mitstreiters die Scheine finden musste. Am Ende durfte sich die Klasse 6c über das meiste Geld und somit über den gewonnenen Wandertag freuen.