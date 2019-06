Fortuna muss um Zuschüsse bangen

Der Sportverein Fortuna Schapdetten muss um fest eingeplante Zuschüsse der Gemeinde Nottuln für die neue Bogensportanlage bangen. Zwei Zuschussanträge (25 000 Euro für das Jahr 2019 und 15 000 Euro für 2020) fanden am Mittwochabend im Haupt- und Finanzausschuss keine Mehrheit. Bei der Abstimmung kam es zu einer für alle Ausschussmitglieder überraschenden 7:7-Pattsituation bei drei Enthaltungen. Bei einer Pattsituation gilt ein Antrag als abgelehnt.

Dass die Fortuna nun gar keine weiteren Zuschüsse für die neue Bogensportanlage bekommen sollte, machte alle nervös. In einer schnell anberaumten Sitzungsunterbrechung wurde der anwesende Bogensport-Abteilungsleiter, Peter Rüschhoff-Nadermann , gefragt: „Muss die Fortuna jetzt den Gang in die Insolvenz antreten?“

Das werde nach seinem Kenntnisstand sicher nicht erforderlich sein, meinte Rüschhoff-Nadermann gefasst. Er machte der Politik aber deutlich, dass der Sportverein für das Projekt an seine finanziellen Grenzen gegangen sei. Die Zuschüsse der Gemeinde, über deren Volumen (insgesamt rund 65 000 Euro) man ja von Anfang informiert habe, seien fest eingeplant. Ohne die Gemeindezuschüsse wäre die weitere Arbeit des Vereins insgesamt massiv eingeschränkt.

Der SV Fortuna leidet darunter, dass die politischen Beschlüsse zum Bogensportplatz bislang „nur“ mehrheitlich gefasst wurden. Der Verein hat der Gemeinde von Anfang mitgeteilt, das Projekt in drei Jahren zu verwirklichen und drei Zuschussanträge (insgesamt rund 65 000 Euro) zu stellen. Ein etwas ungewöhnliches Vorgehen.

Ein erster Zuschussantrag über 23 000 Euro wurde im vergangen Frühjahr mit 21 Ja-Stimmen bei 6 Nein-Stimmen und 6 Enthaltungen vom Rat gebilligt. CDU und FDP, die die Zuschüsse an die Fortuna befürworten, wiesen am Mittwochabend im Hauptausschuss darauf hin, dass man sich mit einer auf drei Jahre verteilten Zuschussgewährung seinerzeit einverstanden erklärt habe und auch klar die Zustimmung zu den weiteren Zuschüssen signalisiert habe. Die jetzt vorliegenden Anträge zeigten zudem, dass das von der Fortuna anfänglich genannte Fördervolumen von 65 000 Euro nicht überschritten, sondern sogar um 2000 Euro unterschritten werde.

Für Kritik sorgte am Mittwoch eine unglückliche Formulierung im Fortunen-Antrag, wonach der 25 000 Euro-Zuschuss für das Jahr 2019 auch „zur Rückführung von Mitteln in den Verein“ diene. Gleich mehrere Ausschussmitglieder interpretierten dies so, als wolle der Verein mit öffentlichen Geldern seine Reserven auffüllen. Das wollten sie nicht mittragen.

Wie sich später im Gespräch mit Abteilungsleiter Rüschhoff-Nadermann herausstellte, geht es nicht um eine Aufstockung von Reserven, sondern es geht schlicht um die belegbaren Baukosten, die der Verein im Sinne einer schnellen Realisierung vorgestreckt hat.

Endgültig ist die Ablehnung der Fortuna-Anträge nicht. Beigeordnete Doris Block wies darauf hin, dass der Hauptausschuss die Anträge empfehlend entschieden habe. Soll heißen: Mit den Anträgen wird sich in 14 Tagen der Gemeinderat beschäftigen und abschließend entscheiden. Bis dahin hat der SV Fortuna Zeit, im Gespräch mit den Fraktionen Informationen nachzuliefern und Missverständnisse aufzuklären.