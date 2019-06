Selfie mit dem Bundespräsidenten

Das lange Wochenende in der vergangenen Woche nutzte die Appelhülsener Chorgemeinschaft Steverlerchen & inCantare für eine Chorfahrt nach Bonn. Ihre Unterkunft bezogen sie auf dem Bonner Venusberg. Hier genossen die 35 Chormitglieder, Chorleiterinnen und Betreuer nicht nur den strahlenden Sonnenschein, sondern sie lernten auch die Stadt Bonn und die nähere Umgebung näher kennen.

Auf einen Termin, gleich am ersten Nachmittag, freuten sich die älteren Chormitglieder und einige Betreuer schon sehr: Mit rund 750 anderen Mitgliedern von Chören, Orchestern und Musikschulklassen waren sie zu Gast bei einem ganz besonderen Konzert: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender hatten zu einem Konzert der Höhner und der Jungen Sinfonie Köln in den Park der Villa Hammerschmidt eingeladen, um die Bedeutung der musikalischen Bildung zu unterstreichen und ehrenamtliches Engagement im Bereich der Amateurmusik zu würdigen.

„Dieses Konzert soll ein Dankeschön sein an alle, die sich in unserem Land für die Musik einsetzen, die Freude am Musizieren vermitteln, und die das oft in ihrer Freizeit tun“, betonte Bundespräsident Steinmeier in seiner Ansprache.

Am nächsten Morgen trafen sich alle Chormitglieder nach dem Frühstück zur gemeinsamen Probe, danach ging es in die Bonner Innenstadt. Am Abend gestalteten Steverlerchen & inCantare in der St.-Remigius-Kirche direkt in der Bonner Innenstadt den Abendgottesdienst musikalisch mit.

Am Samstag stand ein Besuch im Haus der Geschichte auf dem Programm. Alle waren sich nach der sehr interessanten und informativen Besichtigung der Dauerausstellung einig, dass die Ausstellung absolut sehenswert war. Für viele Teilnehmer war es sicher nicht der letzte Besuch, berichtet die Chorgemeinschaft. Am späten Nachmittag trafen sich alle wieder am Schiffsanleger, denn natürlich durfte eine Schiffstour auf dem Rhein nicht fehlen. Bei herrlichem Sonnenschein genossen alle die kleine Tour bis nach Königswinter.

Am Sonntag sangen Steverlerchen & inCantare ein weiteres Mal in einem Gottesdienst. In der St. Michaelskirche in Königswinter gestalteten sie den Sonntagsgottesdienst musikalisch mit. Bevor es am Nachmittag wieder in Richtung Appelhülsen ging, besuchten alle noch den Drachenfels und genossen den traumhaften Blick in das Rheintal und auf das Siebengebirge.

Um viele schöne Erinnerungen reicher kehrte die Gruppe abends nach Appelhülsen zurück.