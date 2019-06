Eine sympathische und zuverlässige Truppe

Es wird Zeit, „ciao“ zu sagen. Mit dem 20. Abiturjahrgang verlässt passend zu diesem Jubiläum eine besondere Jahrgangsstufe das Rupert-Neudeck-Gymnasium, wie die Schule mitteilt. Die beiden Jahrgangsstufenleiter Cornelia Hilgensloh und Bernd Nestler sind sich sicher, dass sie diese sympathische und zuverlässige Truppe, die übrigens in der Oberstufe durch sechs Schülerinnen und Schüler von der Liebfrauenschule bereichert wurde, sehr vermissen werden. Unbestrittener Höhepunkt war für alle die traumhafte Studienfahrt nach Sizilien.

Schulleiter Holger Siegler ist besonders stolz auf die Leistungen der Jahrgangsstufe, haben doch immerhin 23 seiner Schützlinge ihre Reifeprüfung mit einer Eins vor dem Komma abgelegt. Drei der Abiturientinnen und Abiturienten erreichten als Jahrgangsbeste gar die Traumnote 1,0.

Qualifikation

Die Schülerinnen und Schüler erwarben ihre Qualifikation in folgenden Leistungskursen (Namen der Kurslehrkräfte in Klammern): Deutsch (Maria Schulze-Gassel), Englisch (Stefanie Poggemann), Erziehungswissenschaft (Cornelia Hilgensloh), Sozialwissenschaften (Werner Völlering), Mathematik (Herbert Strothe) und Biologie (Ellen Schüler). Außerdem schrieben die Abiturienten in den Grundkursen verschiedener Fächer eine weitere Klausur und absolvierten eine mündliche Prüfung im 4. Fach. Insgesamt erzielte der Jahrgang den beachtlichen Notendurchschnitt von 2,2.

Engagement

Einige Schüler haben sich in ihrer Stufe und der Schule, aber auch in der Gemeinde auf besondere Weise engagiert. Als eines von zahlreichen Beispielen ist die Aktion „Rent an Abiturient“ zu nennen. Namentlich, so die Schule, sind Lukas Sydow und Lukas Laakmann zu nennen, die während der Oberstufenzeit neben ihrem großen Einsatz für ihre Jahrgangsstufe in weiteren Feldern mitgearbeitet haben. So war Lukas Sydow ein sehr engagiertes Mitglied der Zukunftswerkstatt und bereicherte als Schülersprecher das Schulleben in besonderem Maße, während Lukas Laakmann mit erstaunlicher Kompetenz im öffentlichen Prozess der Optimierung des Schülertransports mitgewirkt und dazu ein ausgereiftes Konzept vorgelegt hat.

Der Festtag

Die Verabschiedung der Abiturientia findet am 6. Juli (Samstag) statt. Um 8.30 Uhr beginnt der ökumenische Gottesdienst in der St.-Martinus-Kirche. Um 10 Uhr werden im Rahmen einer Feierstunde im Forum die Abiturzeugnisse überreicht. Den festlichen Abschluss bildet der Abiturball ab 18 Uhr.