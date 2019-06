Bereits 1996 wurden die Biotonnen im Kreis Coesfeld eingeführt. Entsprechend hoch sind die Abfallmengen. Allein in der Gemeinde Nottuln fallen jährlich rund 3800 bis 4000 Tonnen Bioabfälle an. Kreisweit sind es insgesamt rund 45 000 Tonnen Bioabfälle. Diesen Biomüll nutzen die Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH (wbc) energetisch (Biogas) und zur Erzeugung von Komposterde. Fremdstoffe wie Plastik gefährden die Weiterverwertung des Biomülls, da sie nicht verrotten. Sie müssen aufwendig heraussortiert werden.

Auch sogenanntes Bio-Plastik gehöre nicht in die Bio-Tonne, erläutert wbc-Geschäftsführer Stefan Bölte. Denn nach der geltenden EU-Verordnung darf Bioplastik aus bis zu zehn Prozent herkömmlichen Plastik bestehen. Außerdem geben die Hersteller für den Bioplastikanteil einen Verrottungszeitraum von sechs Monaten an, in der wbc-Anlage in Coesfeld werden die Bioabfälle aber schon in sechs bis acht Wochen zu Kompost aufbereitet. Die wbc empfiehlt Bürgern, für Küchenabfälle Papiertüten oder das klassische Zeitungspapier zu nutzen.