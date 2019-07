Mit der Retrospektive „Dänemark | Norwegen – Aquarelle und Zeichnungen von Gerhard Uhlig “ wird am Sonntag (7. Juli) um 11.30 Uhr eine neue Ausstellung auf dem Alten Hof Schoppmann eröffnet. Sie ist anschließend bis zum 29. September zu sehen.

Im Rahmen der Ausstellungseröffnung wird eine Auktion von vier Bildern des Künstlers Gerhard Uhlig veranstaltet. Das eingenommene Geld kommt der Arbeit des sozialen Trägers IBP e.V. zugute. Dessen Vorstand Martin Althoff wird die Gäste begrüßen, die Einführung erfolgt durch Ingo Dreßen, Past-Präsident Lions-Club Münster-Westphalia.

Gerhard E. G. Uhlig (1924- 2015) war Schüler von Joseph Hegenbarth, Max Schwimmer, Johannes Itten und vorwiegend von Willi Baumeister. Er studierte Grafik, Malerei, Werklehre, Kunstgeschichte und Fotografie an der Hochschule der Bildenden Künste in Dresden, an der Akademie für Grafik und Buchkunst in Leipzig und an den Staatlichen Akademien der Bildenden Künste in München und Stuttgart, heißt es in der Ankündigung.

In Münster absolvierte er seine kunstdidaktische Ausbildung und war über 16 Jahre Fachbeauftragter für Kunsterziehung am Schulkollegium beim Regierungspräsidenten in Münster. Veröffentlichungen seiner Arbeiten erschienen unter anderem in der „Quick“ und der „Welt“. Ausstellungen von ihm waren unter anderem in Leipzig, Köln, Düsseldorf, Berlin, Kassel, München, Den Haag und Münster zu sehen.

Seine Kunstlehre beeinflusste maßgeblich die ästhetische Ausbildung auch gymnasialer Schüler im Raum Westfalen sowie darüber hinaus. Die ausgestellten Arbeiten sind facettenreich mit skandinavischen Sujets, linear illustrativ bis expressiv abstrahiert.