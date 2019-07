Schwimmer und Schwimmerinnen der DLRG aus den Ortsgruppen Nottuln, Dülmen, Coesfeld und Havixbeck trafen sich jetzt im Nottulner Freibad. Wie schon im vergangenen Jahr wurde hier das Retten aus Wellen geübt.

Dazu wurde die Veranstaltung ab dem späten Nachmittag in einen Theorie- und einen Praxiskurs unterteilt, an dem insgesamt 26 Rettungsschwimmer teilnahmen.

Rettungssanitäter Dominik Schwaf aus Nottuln begann mit dem sogenannten „Spine-Board“. Dieses Wirbelsäulen-Board wird zum Transport von Verletzten mit Verdacht auf eine beschädigte Wirbelsäule benutzt. Außerdem kann man mit dem Board auch geschwächte Menschen leichter aus dem Wasser retten, erklärt die DLRG in einer Pressemitteilung. Für den Abtransport wird der Verletzte befestigt und mit Kopfstützen gesichert.

Einige erfahrenere Wachgänger teilten später ihre Erfahrungen von ihren Einsätzen an Seen und Küsten mit. Matthias Jenke, der bereits seit vielen Jahren Wachleiter an den Küsten ist, ergänzte die Eindrücke mit seiner Expertise.

Neben den Erfahrungen frischten die Schwimmer ihre Wiederbelebungsfähigkeiten, simuliert an einer Puppe, auf. Im großen Becken schwammen die Retter während des Wellenganges zu den Opfern und bargen sie mit verschiedensten Abschleppgriffen in Richtung des flachen Wassers. Zwischen den Wellengängen gab es verschiedene Stationen, um den Umgang mit dem „Spine-Board“ und der Rettungsleine zu trainieren, damit der Ernstfall an den Küsten einwandfrei funktioniert.

Insgesamt war die Aktion auch in diesem Jahr ein voller Erfolg, resümiert der DLRG-Ortsverein. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben neben Spaß auch noch ihr Wissen und ihre Rettungsfähigkeiten in den Wellen aufgefrischt und erweitert.