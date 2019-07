Wie in den vergangenen Jahren hat die Liebfrauenschule aus diesmal wieder Sporthelfer ausgebildet. In diesem Jahr hatten 13 Jugendliche Lust, viele Facetten des Sports kennenzulernen. Die Ausbildung erfolgte auf der Basis der Konzeption der Sportjugend im Landessportbund NRW und qualifiziert Jugendliche im Alter von 13 bis 17 Jahren für ihren Einsatz in Verein, Schule und Jugendhilfe.

Inhaltliche Schwerpunkte sind die Übernahme von Verantwortung, die Engagementförderung im Kinder- und Jugendsport und der Erwerb von Fachwissen. In den Unterrichtseinheiten ging es um die Themen Persönlichkeitsentwicklung, Bewegungs-, Spiel- und Sportpraxis erleben und reflektieren, Bewegungsangebote planen, durchführen und auswerten und um den Bereich Sportverein und Schule.

Zusätzlich haben die Jugendlichen in einer ihnen fremden Sportart hospitiert und bei Lehrer Michael Nieborg in zwei Einheiten das Verhalten bei Verletzungen gelernt. In der neuen Ausbildungskonzeption sind ab dem nächsten Schuljahr dann auch Vereinshospitationen verpflichtend.

Mit der Qualifikation „Sporthelfer I“ ist nun der erste Schritt in Richtung „Übungsleiter im Sport“ getan. Im Anschluss kann die „Sporthelfer II“-Ausbildung erfolgen und damit die Juleica-Card erworben werden, teilt die Schule mit.

„Besonders schön ist, dass die Schüler nun Sport-AGs in der Schule anbieten können, was auch in diesem Schuljahr zur Freude der jüngeren Schüler mit zwei Sport-AGs der Fall war“, sagt Lehrerin und Ausbilderin Christiane Schabos. „Wenn das auch im kommenden Schuljahr wieder gelingt, freue ich mich sehr.“

Zum Abschluss der Ausbildung gab es dann noch zwei besondere Einheiten: Zum einen war Daniela Bäumer-Lanfer vom Kreissportbund Coesfeld an der Nottulner Schule zu Gast, um den angehenden Sporthelfern die Struktur und Organisation des Sports näherzubringen. Zum anderen nahm die Liebfrauenschule am Sporthelfertag in Coesfeld teil, bei dem der Spaß im Vordergrund stand.