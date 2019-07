Bauarbeiten beginnen am 15. Juli

Mit Beginn der Sommerferien wird der Kreuzungsbereich Stiftsstraße/Stiftsplatz/Schlaunstraße im historischen Nottulner Ortskern zur Großbaustelle. Am 15. Juli (Montag) werden die Arbeiten für den zweiten Abschnitt des Projektes „Barrierefreier Ortskern“ beginnen. Die Maßnahme soll bis zum 25. Oktober, also rechtzeitig vor Martinimarkt, abgeschlossen sein, informierten nun Fachbereichsleiter Jonas Sonntag , Dipl.-Ing. Daniel Krüger und Dipl.-Ing. Kerstin Juta-Wiggeshoff von der Gemeindeverwaltung im gemeinsamen Pressegespräch.

Mit den Arbeiten erhält ein weiteres Stück des Nottulner Ortskerns ein neues Aussehen und mehr Barrierefreiheit. Es werden dieselben Materialien verwendet wie seinerzeit im ersten Abschnitt des auf mehrere Jahre angelegten Projektes. Die Fahrbahnflächen erhalten ein Natursteinpflaster. Davon drch eine Betonsteinrinne abgegrenzt, wird für die Gehwegflächen ein Riemchenpflaster verwendet.

Im Mittelpunkt der Maßnahme steht zuerst der direkte Kreuzungsbereich Stiftsstraße/Stiftsplatz/Schlaun­straße. „Hier erfolgt ein Vollausbau, auch die Schotterschichten werden ausgewechselt“, verdeutlicht Daniel Krüger den Umfang. Rund eineinhalb Monate sind für die Arbeiten im Kreuzungsbereich eingeplant. In dieser Zeit ist die Kreuzung für den Autoverkehr komplett gesperrt. Allerdings sei sichergestellt, so Kerstin Juta-Wiggeshoff, dass die Kreuzung fußläufig passiert werden könne und alle Geschäfte während der Arbeiten zu Fuß erreichbar seien.

Neben dem Kreuzungsbereich gehört zum Umfang der Maßnahme auch die Neugestaltung der Stiftsstraße von der Kreuzung bis zum Beginn des Kastanienplatzes. Dieser Abschnitt wird ebenfalls höhengleich und damit barrierefrei umgebaut.

Weiter wird der Bereich von der Kreuzung in Richtung Schlaunstraße/Von-der Reck-Straße neu gestaltet. Das Natursteinpflaster für die Fahrbahn wird bis zur Nonnenbachbrücke erneuert. In diesem Bereich (Höhe Schlaundenkmal) wird auch ein barrierefreier Übergang aus gesägtem Natursteinpflaster angelegt. Auf der Straßenseite von Polizei/Café-Restaurant „Auszeit“ wird ein neuer Bürgersteig bis in die Von-der Reck-Straße hinein (Ecke Gerburgis-Apotheke) angelegt. Auf der anderen Seite (Gemeindeverwaltung) wird das vorhandene, kleinteilige Natursteinpflaster ausgebessert und neu eingeebnet.

Wie Daniel Krüger mitteilt, werden im Zuge dieser Arbeiten auch die beiden Zebrastreifen-Übergänge in der Von-der-Reck-Straße und in der Schlaunstraße auf einen aktuellen Stand gebracht. Unter anderem erhalten diese LED-Laternen, wie sie auch schon an den Kreisverkehren verwendet werden. Außerdem werden die beiden Bushaltestellen „Rathaus“ barrierefrei umgebaut.

Für den zweiten Bauabschnitt des Projektes „Barrierefreier Ortskern“ erhält die Gemeinde wieder eine 60-Prozent-Förderung. „Im Haushaltsplan haben wir für den zweiten Bauabschnitt insgesamt 600 000 Euro veranschlagt“, berichtet Fachbereichsleiter Jonas Sonntag. Aus dieser Summe könne man aber noch keine Rückschlüsse auf den Kostenanteil der Anlieger ziehen, betont Sonntag. Denn der Haushaltsansatz berücksichtige zum Beispiel auch Planungskosten und einen Puffer für Unvorhersehbares. Zudem werden Anliegerbeiträge erst dann erhoben, wenn auch der Rest der Stiftsstraße (bis Einmündung Potthoff) erneuert worden ist. Dann könne die Straße als Ganzes abgerechnet werden.