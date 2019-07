52 Abiturienten sagen „Rupi ciao“

„Werdet doch Lehrerinnen und Lehrer, in diesem Beruf kann man die Welt besser machen“, schlug die stellvertretende Schulleiterin Jutta Glanemann am Samstagmorgen schmunzelnd den 52 Abiturientinnen und Abiturienten bei ihrer Begrüßung zur Abitur-Matinee im Forum des Rupert-Neudeck-Gymnasiums vor. „Wir brauchen euch – engagierte, sozial eingestellte und kritische Menschen, wie wir euch als Stufe kennen gelernt haben.“

Zu den Klängen des Liedes „ Bella Ciao “ war die strahlende Abiturientia nach einem ökumenischen Gottesdienst in der St.-Martinus-Kirche ins Forum eingezogen. Viele Gäste waren zu ihrer feierlichen Zeugnisübergabe gekommen.

Der 20. Abiturjahrgang der Schule hatte seinen Abschied unter das Motto „Bella Ciao – mit Noten in der Tasche, Noten in die Tasche“ gestellt, angelehnt an das italienische Partisanenlied aus dem Zweiten Weltkrieg , das durch die Fernsehserie „Haus des Geldes“ wieder bekannt wurde. Deshalb winkte auch der Elternchor zu Beginn seines ersten Lieder-Potpourris beim Lied „Money, Money, Money“ mit Geldscheinen. Unter Leitung von Musiklehrerin Cordula Eing begeisterten die Eltern mit liebevoll auf ihre Kinder umgedichteten Songs.

Festliche Abitur-Matinee am Rupert-Neudeck-Gymnasium Nottuln

„Eine prima Vorstellung“, fand auch stellvertretender Bürgermeister Paul Leufke, der die Grüße der Gemeinde übermittelte. „Ihr lasst eine Zeit zurück, die euch ganz wesentlich geprägt hat“, unterstrich er und versicherte: „Mit dem Abitur habt ihr einen guten Grundstein gelegt. Weitere Bauabschnitte werden folgen.“ Er gab ihnen viele gute Wünsche und ein Zitat vom Namensgeber der Schule mit auf den Weg: „Man muss etwas riskieren. Warum fangen wir nicht einfach an!“

„Stolz waren wir Eltern schon bei eurer Geburt“, erinnerte anschließend Elternvertreterin Andrea Quadt-Hallmann. „Bella Ciao ist ein Protestlied“, fuhr sie fort und zeigte sich überzeugt: „Ihr seid zu kritischen Menschen geworden. Wir Eltern sind sicher: Ihr werdet die Herausforderungen verantwortungsvoll annehmen. Vor euch liegt das Leben, packt es an, mit Freude bei dem, was ihr tut.“

Die Schülervertreterinnen Lili Bartsch und Emma Frieling gratulierten im Namen aller Schüler und unterstrichen, dass dieser Abiturjahrgang eine Stufe mit besonderem Zusammenhalt gewesen sei. Das wurde nach dem Lied „The world can see us“, gesungen vom Schülerchor, auch bei den Abschiedsworten der Jahrgangsstufenleiter Cornelia Hilgensloh und Bernd Nestler deutlich. Dazu hatten es sich die beiden Lehrer in Liegestühlen mit Cocktails vor einer Strandkulisse gemütlich gemacht. „Wo sind denn eigentlich unsere Schüler?“ Ob sie sich während der Studienfahrt nach Sizilien diese Frage zwischendurch auch stellen mussten, beantworteten sie an diesem Tag nicht. Aber sie blickten sehr wohlwollend auf die gemeinsame Zeit mit ihren „Schätzchen“ zurück. „Schweren Herzens lassen wir euch ziehen, ciao, ragazzi“, schlossen sie.

Friedrich Schultewolter und Laura Hagemann blickte für die Abiturientia unter dem Motto: „Was lange währt, wird endlich gut“ auf die acht Jahre am Gymnasium zurück. In dieser Zeit seien sie von der Chaotenstufe zu einer deutlich harmonischeren herangewachsen, in dieser Zeit habe sich auch das Gymnasium Nottuln vom „Gyno“ zum „Rupi“ gewandelt. Sie dankten allen, die sie während dieser Zeit begleitet und unterstützt haben.

Und dann war es Zeit für die Zeugnisausgabe. „Die gesamte Stufe hat das Abitur bestanden“, gratulierte Schulleiter Holger Siegler und betonte, dass das nicht selbstverständlich sei. „Darauf können wir alle stolz sein“, freute er sich über das tolle Ergebnis zum Jubiläum 20 Jahre Abitur am Rupert-Neudeck-Gymnasium. Mit einem beachtlichen Notendurchschnitt von 2,2 habe die Stufe das Abitur geschafft. Siegler überreichte den Abiturienten ihre Zeugnisse mit herzlichen Glückwünschen und die Stufenleiter Cornelia Hilgensloh und Bernd Nestler schlossen sich mit Rosen und liebevollen Umarmungen an.

Mit einem letzten Lied des Elternchores klang die Matinee aus. Am Abend wurde dann zünftig beim Abi-Ball in der Mehrzweckhalle gefeiert.