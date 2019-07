„Wir werden sie vermissen“

Seit nunmehr fünf Wochen ist die 19-jährige Studentin Morgane Henry aus Nottulns Partnerstadt Saint-Amand-Montrond im Stiftsdorf. Sie suchte eine Praktikumsstelle, um ihre Deutschkenntnisse zu verbessern und um Land und Leute kennenzulernen. Mit Hilfe des Partnerschaftskomitees fand sie eine Praktikumsstelle in der Nottulner Jugendherberge.

„Als ich die Anfrage vom Komitee bekam, habe ich spontan zugesagt. Nach Klärung der Formalitäten konnte wir dann einen Praktikumsplatz zur Verfügung stellen“, berichtet Christoph Zumbülte , Leiter der Jugendherberge. „Ich bin mit dem Ablauf auch sehr zufrieden, Morgane ist freundlich und bringt sich gut ein. Ich könnte mir sicherlich vorstellen, ein solches Angebot zu wiederholen“, lobt Zumbülte die Praktikantin.

Auch ihre Kolleginnen waren von der jungen Frau angetan. „Sie ist lernwillig und wissbegierig. Sie hat ihre Aufgaben gut erledigt. Wir haben selbst gelernt, wie schwierig die deutsche Sprache mit ihren häufig vielen Begriffen für die gleiche Sache sein kann“, erläutert Janine Schmidt, die stellvertretende Hausleiterin, die viel mit Morgane Henry zusammengearbeitet hat.

„Ich studiere seit einem Jahr Germanistik und möchte Deutschlehrerin werden. Über Lieselotte Couret (ehemalige Vorsitzende des Partnerschaftskomitees in Saint-Amand-Montrond) habe ich den Kontakt nach Nottuln bekommen. Ich wurde hier überall sehr freundlich aufgenommen, und die Arbeit macht mir Spaß“, berichtet Morgane Henry von ihren Erfahrungen. Sie werde in der Jugendherberge an der Rezeption eingesetzt, fülle Automaten auf und helfe auch in der Küche mit. Morgane Henry: „Es ist schon noch schwierig für mich, alles zu verstehen, aber es wird immer besser. Im Herbst werde ich dann in Bochum ein Semester studieren. Das wird meine Kenntnisse sicherlich noch weiterbringen.“

Das Nottulner Partnerschaftskomitee organisierte die Unterkunft der jungen Französin in insgesamt drei Familien. „Auf diese Weise kann sie direkt am Familienleben teilnehmen und lernt unterschiedliche Leute kennen“, sagt Günter Dieker, der Vorsitzende des Partnerschaftskomitees.

Die sportliche junge Frau fährt zu Hause Rennrad in der Gruppe. Hier nahm sie an einer Feierabendtour des ADFC Nottuln teil. „Das war cool, man sieht viel von der Landschaft und kann sich mit den Mitfahrern unterhalten“, blickt sie begeistert auf den Abend.

„Am Freitag (12. Juli) fährt sie mit uns zurück nach Saint-Amand-Montrond, da wir dort an den Festlichkeiten zum Nationalfeiertag teilnehmen werden. Es war eine schöne Zeit mit ihr, wir werden sie sicherlich vermissen“, zieht Günter Dieker ein positives Fazit.