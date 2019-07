Die letzte Blues-Session vor der achtwöchigen Sommerpause hatte alles, was das Musiker-Herz begehrte: fantastisches Wetter, gut aufgelegte Musiker und ein tolles Publikum. Die Open-Air-Session fand dieses Mal auf der Terrasse des Restaurant-Cafés „Auszeit“ statt.

Special-Guests waren die „Gumbo Chiefs“, eine vierköpfige Band aus Enschede. Antoon Aukes an Tasten und Gesang, Jeroen „JayRome“ Engelberts an Gitarre und Gesang, „Fretless“ Freddy Vaanholt am Kontrabass und Thomas Aukes am Schlagzeug zogen mit dem hervorragend gespielten New-Orleans-Blues das Publikum schnell in ihren Bann. Es gab niemanden mehr, der sich nicht im Rhythmus bewegte. Sogar die Leute auf der Straße blieben stehen und verweilten, um etwas von der Musik und Stimmung mitzunehmen.

Die internationalen Kontakte und die gut gewählten Bands haben „Blues in Nottuln“ mittlerweile zu einem überregionalen Tipp gemacht, was guten Blues anbelangt. Ein musikalisches Aushängeschild für Nottuln!

Als die Band dann „Don’t Ha Ha“ von Casey Jones und the Govenors aus den 60er-Jahren spielte, hielt es niemanden mehr auf seinem Platz: Es wurde gesungen und getanzt.

„Das war ein ultralockerer und sehr unterhaltsamer Abend. Da passte alles, perfekte Musiker, Stimmung, Gastlichkeit, Publikum und Wetter“, lobte der Münsteraner Peter Gotzmann.