Die Mädchen und Jungen vom Kinder- und Jugendchor St. Martinus schwärmen von ihrer Teilnahme am 8. Deutschen Chorfestival „Pueri Cantores“ in Paderborn. In guter Erinnerung bleiben nicht nur zahlreiche persönliche Begegnungen mit anderen jungen Sängern und Sängerinnen, sondern auch großartige Gemeinschaftserlebnisse wie die große Prozession mit rund 2700 Teilnehmern zum Paderborner Dom, wo der Eröffnungsgottesdienst stattfand. „Alle Kinder und Jugendlichen und auch wir Erwachsene sind total begeistert“, ziehen die jungen Sänger und die sie begleitenden Eltern eine positive Bilanz.

Von Mittwoch bis Sonntag (3. bis 7. Juli) nahm der Nottulner Kinder- und Jugendchor an dem Chorfestival teil. Mit dabei in der Reisegruppe natürlich Kantor und Chorleiter Heiner Block sowie als engagiertes Betreuerteam die Eltern Simone Fels, Annette Gesmann und Gabriele Revermann, denen ein großer Dank galt.

Das Festival stand unter dem Motto „Unsere Quelle bist Du“. Insgesamt 94 Chöre aus ganz Deutschland nahmen daran teil, darunter eben auch die 29 Kinder- und Jugendlichen aus Nottuln. Schon die Begrüßungsfeier auf der Quellbühne mitten im Pader-Quellgebiet sei ein tolles Erlebnis gewesen, berichtet der Chor. Singend zogen die rund 2700 Sängerinnen und Sänger in einer großen Prozession zum Dom zum Eröffnungsgottesdienst.

Das vielfältige Programm des Festivals ließ keine Langeweile aufkommen. So nahmen auch die Nottulner teil an Friedensgebeten, an einer Chorparty mit dem A-cappella-Vokalensemble der Hochschule für Musik Detmold, an Gesangsworkshops, am Gottesdienst im LWL-Museum in Detmold sowie nicht zuletzt am Abschlussgottesdienst im Paderborner Dom mit Erzbischof Hans-Josef Becker. Schön zu erleben war für alle, dass das Mottolied „Unsere Quelle bist Du“ (Musik: Thomas Berning/Markus Gotthardt, Text: Pueri Cantores Musik AG) von allen Teilnehmern begeistert während des Festivals gesungen wurde und sich zu einem echten Ohrwurm entwickelte.