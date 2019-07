Gemeinsam etwas erreichen

Schon seit einigen Monaten beschäftigt sich die Schulgemeinde mit der Frage, wie die Anliegen der „Fridays for Future-Bewegung“ auch in der Liebfrauenschule angemessen thematisiert werden können. So kam in der Schulkonferenz die Idee auf, dass sich die Klassen in den letzten Tagen vor den Sommerferien gezielt mit der Thematik auseinandersetzen. Aus diesem Grunde kam die Anfrage der Gemeinde Nottuln zum richtigen Zeitpunkt, die Biotonnen in Nottuln mit Aufklebern zu versehen, die auf das Problem der Störstoffe im Bioabfall aufmerksam machen (wir berichteten).

Nach der Gründung der Ortsgruppe der Bewegung „ Fridays for Future “ nahmen die Delegierten der Liebfrauenschule Kontakt mit der Schulleitung auf. Schnell waren sich alle Beteiligten einig, dass noch vor den Sommerferien eine gemeinsame Aktion der gesamten Schulgemeinde stattfinden soll. Auf Anregung der Delegierten wurde eine Müllsammelaktion organisiert. Alle Schülerinnen und Schüler aus den Jahrgängen 5 bis 7 gingen daher am Montagvormittag zusammen mit ihren Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern durch das Gebiet der Gemeinde Nottuln. Sowohl der Ortskern wie auch die umliegenden Bauerschaften bis nach Darup wurden gemeinsam abgelaufen und von herumliegenden Müll befreit. Die Gemeinde hat die Aktion tatkräftig unterstützt. „Erst durch die unkomplizierte Unterstützung der Gemeindeverwaltung war es uns möglich, auch kurzfristig diesen Projekttag in der Art durchzuführen. Die Gemeinde organisierte einen Container, in dem der eingesammelte Müll entsorgt werden konnte, und spendierte uns die notwendigen Müllsäcke und Handschuhe“, berichtet der stellvertretende Schulleiter Thorsten Heck .

Liebfrauenschule: Projekttag zum Klimaschutz 1/5 Foto: Liebfrauenschule Nottuln

Foto: Liebfrauenschule Nottuln

Foto: Liebfrauenschule Nottuln

Foto: Liebfrauenschule Nottuln

Foto: Liebfrauenschule Nottuln

In der gleichen Zeit haben sich die älteren Schülerinnen und Schüler ebenfalls mit dem Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit auseinandergesetzt. Zusammen mit ihren Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern beschäftigten sich die Jugendlichen mit dem Pariser Klimaschutzabkommen und analysierten ihren persönlichen ökologischen Fußabdruck. Anschließend erarbeiteten die Klassen Vorschläge, mit welchen Maßnahmen auch die Liebfrauenschule ihre Umweltbilanz verbessern kann.

Die Vorschläge wurden der Schulöffentlichkeit im Zen­trum präsentiert. In den kommenden Tagen findet eine Abstimmung unter den Jugendlichen statt, in der sie sich auf zwei Maßnahmen einigen sollen, die im nächsten Schuljahr umgesetzt werden sollen. „Dies ist für uns ein spannender Prozess“, sagt Thorsten Heck, „da wir selbst im Vorfeld gar nicht wissen, in welche Richtung unsere Jugendlichen denken. Es wird spannend sein zu sehen, ob wir es schaffen, die Ideen der Jugendlichen im nächsten Jahr auch wirklich umsetzen zu können“.

Am Ende des Tages gab es viele zufriedene, aber auch nachdenkliche Gesichter. „Eigentlich schade, dass wir so viel Müll gefunden haben. Es gab doch im Frühjahr schon eine Müllsammelaktion in Nottuln.“

Bei den meisten Beteiligten fiel die Bilanz aber positiv aus: „Wenn man sich gemeinsam engagiert, kann man etwas erreichen und hat auch noch viel Spaß dabei.“