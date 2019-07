Am Dienstag konnten im Frenkingshof in Appelhülsen Besucherinnen und Besucher einen besonderen musikalischen Leckerbissen genießen. Zwei Orchester hatten zu den „Sommerklängen“ eingeladen. Die „Corona Musica“, das Ensemble für Blockflöten- und Renaissance-Ins­trumente unter der Leitung von Helga Höfer, und das Pfarrorchester der Kantorei St. Sixtus aus Haltern unter der Leitung von Kantor Thomas Drees boten ein abwechslungsreiches Konzert auf hohem Niveau.

Dieses Konzert ist der Ausdruck einer langen musikalischen Freundschaft. „Helga Höfer hat mir als Kind die ‚Flötentöne‘ beigebracht. Auch am Klavier hat sie mich unterrichtet“, erklärte Thomas Drees die besondere Verbundenheit. Seit 2018 ist er Kantor der Pfarrei St. Sixtus. „Es gibt nur wenige Pfarrgemeinden, die ein eigenes Orchester haben“, machte Dress auf diese Besonderheit aufmerksam. Da lag es nahe, dass die langfristige Verbindung der beiden Orchesterleiter zur Idee führte, ein gemeinsames Konzert zu veranstalten. Eine Premiere. Letzte Woche in der Marienkirche in Haltern, jetzt in Appelhülsen.

Musikalisch ging es um fünf Jahrhunderte Musikgeschichte. Von der Renaissance und dem Barock, von der Gavotte bis zum Ragtime. Solisten aus beiden Ensembles überzeugten. Von der Corona Musica Cornelia Ardes, Nicolin von der Haar, Petra Krevert und Petra Schiedeck. Als Solist war auch Thomas Drees mit der Oboe zu hören.

Das Publikum war begeistert und bedankte sich mit viel Beifall. Nach dem Konzert trafen sich Musiker und Besucher zum Gespräch bei einem kleinen Umtrunk.