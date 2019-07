Schülerinnen und Schüler der Astrid-Lindgren-Schule haben sich auch in diesem Jahr an dem Rucksackprojekt der Hilfsorganisation Mary’s Meals Deutschland beteiligt. Teilnehmer des Projekts sind die Klassen 4a und 4b mit ihren Klassenlehrerinnen Marianne Laws-Schriefer und Marion Roperz. Die Viertklässler wechseln in Kürze an die weiterführenden Schulen. Oft wird dann auch der Tornister ausgetauscht und die „alte Tonne“ wird ausrangiert. „Die perfekte Gelegenheit, die nicht mehr benutzten Schultaschen diesem gutem Zweck zukommen zu lassen“, finden die Viertklässler. Zuvor hatten die Schülerinnen Chiara Hülsmeyer und Frauke Gesmann in den Klassen einen Vortrag über das Rucksackprojekt gehalten.

„Soziales Engagement lernen und Kinder in Malawi sinnvoll unterstützen – ein tolles Projekt“, resümiert Schulleiterin Karin Greßkämper.