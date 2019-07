Unter der Leitung des Musiklehrers Johannes Sandberger hatte das „Projekt-Ensemble 2019“ zum Abschlusskonzert in den Speicher vom Schulze Frenkings Hof nach Appelhülsen eingeladen. „Klein, aber fein“, so Johannes Sandberger. Die Anzahl der Musiker des Projektes ist unterschiedlich. „Im Winter sind schon mal über 30 Musiker aktiv, heute haben wir keine Orchesterstärke, sondern bilden ein Ensemble,“ erklärte Sandberger.

Intensive Proben gingen diesem Konzert voraus. Im Programm: Besinnliches und Unterhaltsames aus verschiedenen Epochen der Musikgeschichte: von Barock über Klassik und Irish Folk bis zu Pop und Filmmusik. Jugendliche und Erwachsene musizieren gemeinsam.

Was macht den besonderen Reiz aus? Das Orchester ist offen für alle Musikerinnen und Musiker, die gerne in einem Orchester oder Ensemble spielen möchten. „Für mich ist das eine einmalige Gelegenheit, in einer Gemeinschaft zu musizieren. Das macht mir unglaublich viel Freude“, sagte Pianist Andreas Kleinmann. „Bei uns ist jeder willkommen. Wir freuen uns über jeden neuen Teilnehmer und jedes Instrument“, erklärte Johannes Sandberger. Interessenten können ihn unter ✆ 02 11/­31 85 33 oder sandberger@­gmx.de erreichen.

Das intensive Proben des Ensembles hat sich gelohnt. Das begeisterte Publikum forderte noch zwei Zugaben.