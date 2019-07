Eine Lehrerin aus Leidenschaft

Nicht nur für das 4. Schuljahr steht am heutigen Freitag (12. Juli) der Abschied von der Astrid-Lindgren-Schule bevor. Auch für die Klassenlehrerin der 4a ist es der letzte Schultag . Nach 39 Jahren im Schuldienst verabschiedet sich die 63-jährige Lehrerin Marianne Laws-Schriefer in den wohlverdienten Ruhestand.

Nach dem ersten Staatsexamen absolvierte die Mutter zweier Söhne ihr Referendariat 1979 an einer Grundschule in Werne im Kreis Unna. 1981 trat sie ihre erste Stelle in Lünen-Brambauer an. Seit 1988 unterrichtete die von Schülern, Eltern und Kollegen äußerst geschätzte Pädagogin in Nottuln zunächst an der St.-Martinus-Grundschule. 1994 wechselte sie innerhalb des Ortes an die damals neu gegründete Astrid-Lindgren-Schule und prägte die Schule mit. Dort beendet Marianne Laws-Schriefer nun auch ihre pädagogische Laufbahn.

In ihrer langjährigen Dienstzeit unterrichtete die engagierte Pädagogin immer als Klassenlehrerin. Neben der unterrichtlichen Tätigkeit baute sie an der Astrid-Lindgren-Schule unter anderem die Schülerbücherei mit auf. Auch im Lehrerkollegium genießt Marianne Laws-Schriefer großes Ansehen und Vertrauen. Lange Jahre war sie Mitglied des Lehrerrates und übernahm vorrübergehend auch einzelne Schulleitungsaufgaben. Bis zuletzt war sie offen für sinnvolle pädagogische Neuerungen und bildete sich regelmäßig fort. Von Beginn an bildete sie mit viel Engagement Lehramtsanwärterinnen aus, darunter auch die Konrektorin der Schule, Marion Roperz .

„Die Astrid-Lindgren-Schule ohne Marianne Laws-Schriefer können wir uns hier in der Schule eigentlich nicht vorstellen. In ihrer einfühlsamen Art war sie immer für alle da. Mit viel Herz und großem fachlichen und pädagogischem Sachverstand kümmerte sie sich um ihre Schüler. Sie stand Eltern immer mit Rat und Tat zur Seite und auch von uns Kollegen wurde sie äußerst geschätzt. Lehrerin zu sein war für sie immer weit mehr als nur ein Beruf“, berichtet Marion Roperz etwas wehmütig. Lange Jahre arbeitete sie mit Marianne Laws-Schriefer eng zusammen.

Auf die Frage, ob sie die Schule vermissen wird, antwortete Marianne Laws-Schriefer: „Es fällt mir nicht leicht zu gehen. Wenn man so viele Jahre an einer Schule unterrichtet hat, dann entsteht schon eine enge Bindung. Die hervorragende Teamarbeit mit meinen Kollegen und vor allem die Arbeit mit den Schülern mit ihren unterschiedlichen Herausforderungen waren für mich eine besondere Motivation. Es war schön, Kinder in ihrem Lernprozess zu begleiten, denn in der Grundschule werden die Grundlagen gelegt, damit sich die Kinder die Welt selbst erschließen können.“

Nach ihrer Pensionierung freut sich Marianne Laws-Schriefer darauf, mehr Zeit für ihre Familie zu haben. Gemeinsam mit ihrem Mann kann sie nun Reisen oder auch die Vielfalt von Kunst und Kultur in der Heimat genießen.

„Wir freuen uns für Marianne Laws-Schriefer, dass sie in Zukunft mehr Zeit hat für all die Dinge, die von ihr durch den Beruf doch häufiger mal hintangestellt wurden. Sie wird uns allerdings als Kollegin und als Mensch in der Schule fehlen“, stellt Schulleiterin Karin Greßkämper mit einem lachenden und einem weinenden Auge fest.