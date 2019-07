Spannung an der Vogelstange

Wie spannend wird es in diesem Jahr an der Vogelstange in der Detterheide wohl werden? Das fragen sich viele Schapdettener, die sich noch gut an das vergangene Jahr erinnern. Da gab es beim Königsschießen der Schützen am Samstag doch tatsächlich eine längere Schießpause, weil Königsanwärter eher Mangelware waren. Bis Martin Böing selbstbewusst das Gewehr an die Schulter setzte und mit einem gezielten Treffer neuer Schützenkönig wurde. Er und seine Frau Heike sind nun seit einem Jahr das Königspaar. Am Wochenende 19. bis 21. Juli (Freitag bis Sonntag) endet ihre Amtszeit, ein neuer König und eine neue Königin werden folgen.

Der Fahrplan für das „Fest des Jahres“ steht, die Vorbereitungen verlaufen planmäßig, wie Schriftführer Ralf Leifken betont. Einiges ist aber noch zu tun. Zum Beispiel das Fähnchenaufhängen am Montag (15. Juli, 18 Uhr, Feuerwehrhaus), das Schmücken der Kutsche am Mittwoch (17. Juli) bei Engelbert Froning sowie das Zeltschmücken am Donnerstag (18. Juli, 18 Uhr).

339 Mitglieder zählt aktuell der Schützenverein Schapdetten. „Wir haben in diesem Jahr schon mehrere Neumitglieder aufgenommen, darunter auch viele jüngere“, ist Leifken erfreut.

Rückblick auf 1979: Theo Appelhans und Christa Lange (geb. Jostmeier) waren damals vor 40 Jahren das Schapdettener Königspaar. Foto: Schützenverein Schapdetten

Am Zeitplan des Festes hat der Vorstand nichts geändert, gleichwohl gibt es einige kleinere Neuerungen beziehungsweise Besonderheiten. Beim Festball am Freitagabend zu Ehren des amtierenden Königspaares wird erstmals DJ Daniel Rottmann für flotte Musik und gute Laune sorgen. Am Samstagabend beim Festball spielt die bekannte Band „Giggolos“ zum Tanz auf. Für Musik ist auch beim Frühschoppen am Sonntag gesorgt, wenn der Spielmannszug Alte Garde Coesfeld den Takt angibt. Und: „Für den Frühschoppen haben wir noch einen Überraschungsgast eingeladen“, berichtet Ralf Leifken. Mehr lässt er sich aber nicht entlocken, denn dann wär‘s ja keine Überraschung mehr.

Überraschen lassen müssen sich die Schützen letztlich auch beim Königsschießen am Samstag, das unter den wachsamen Augen der Schießmeister Henrik Alichmann und Franz Georg Spork stattfinden wird. Wie viel Schuss wird der von Christopher Robering gebaute Vogel wohl vertragen?

In einer Woche können die Schapdettener es erleben. „Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher“, lädt der Schützenverein alle Bürger ein.

Zeitplan für das Schützenfest 19. Juli (Freitag): 17 Uhr Gottesdienst des Schützenvereins in der St.-Bonifatius-Kirche, anschließend Kranzniederlegung am Ehrenmal, abends ab 20 Uhr Festball im Festzelt im Sportzentrum. – 20. Juli (Samstag): 13.30 Uhr Antreten der Schützen am Festzelt, Marsch zur Vogelstange, Königsschießen, abends ab 20 Uhr Festball zu Ehren des neuen Königspaares. – 21. Juli (Sonntag): 10 Uhr Abholen des Königspaares, Frühschoppen mit Mitgliederehrungen im Festzelt, Ausklang. ...