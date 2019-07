Am kommenden Samstag (20. Juli) geht’s an der Vogelstange in der Detterheide beim Königsschießen richtig rund. Am Freitag wurde sie dazu traditionell schon mal gründlich „geschmiert“ und mit Dominik Rabert als Heidekönig die erste Majestät 2019 des Schützenvereins Schapdetten ermittelt.

Ehe der noch amtierende Heidekönig Aaron Storb unter den wachsamen Augen von Schießmeister Henrik Alichmann den ersten Schuss auf den hölzernen Vogel abgab, bedankte er sich herzlich bei seinen Untertanen für sein schönes Jahr als Regent.

Unter Pavillons waren die Gäste gut vor dem gelegentlichen Regen geschützt. Hubert Zumbrink und Ralf Leifken sorgten am Gill mit leckeren Bratwürsten für das leibliche Wohl. Und während beim Schießen der Gewehrlauf heiß lief, verteilte Aaron Storb Hochprozentiges, damit den Besuchern nicht kalt wurde.

Um 20.20 Uhr kapitulierte der Vogel schließlich beim 98. Schuss, den Dominik Rabert platzierte. Der hatte an diesem Tag damit doppelten Grund zur Freude. Hatte ihn zuvor doch seine Schwester zum Onkel eines gesunden kleinen Mädchens gemacht. Unter dem Beifall der Untertanen schmückte ihn nun auch noch der Vorsitzende Matthias Stüper mit der Heidekönigskette.