Die Gemeinde Nottuln entwickelt sich offensichtlich zu einer regelrechten Seniorengemeinde. Im Jahr 2040 werden 7054 Einwohner 65 Jahre und älter sein. Das entspricht einem Anteil von 34,2 Prozent an der Gesamtbevölkerung. Zum Vergleich: Im Jahr 2018 lebten in der Gemeinde 3727 Einwohner, die älter als 65 Jahre waren. Ein Anteil von 19 Prozent an der Gesamtbevölkerung.

Der starke Anstieg der älteren Generation um rund 89 Prozent in diesem Zeitraum ist eine zentrale Aussage einer neuen Bevölkerungsentwicklungsprognose, die der Landesbetrieb Information und Technik NRW am Montag veröffentlicht hat. Auf der Basis bisheriger Zahlen über Wanderungsgewinne und -verluste sowie Sterbefälle und Geburten haben die Statistiker eine Modellrechnung erstellt, die natürlich mit Unsicherheiten behaftet ist, je weiter sie in die Zukunft reicht. Trends sind aber erkennbar.

Nach der Prognose wird die Gemeinde Nottuln zu jenen 119 Kommunen in NRW gehören, deren Bevölkerungszahl bis 2040 steigen wird. Für mehr als zwei Drittel aller Kommunen werden Rückgänge prognostiziert. Für Nottuln erwarten die Statistiker ein moderates Wachstum von 19 590 Einwohner (Jahr 2018) auf 20 653 Einwohner im Jahr 2040 (plus 5,4 Prozent). Der Anteil der unter 19-Jährigen wird in diesem Zeitraum um 5,1 Prozent zurückgehen, von 3910 jungen Leuten im Jahr 2018 auf 3711 im Jahr 2040. Gravierender ist der Rückgang in der Altersgruppe der 19- bis 65-Jährigen. Hier wird für die Gemeinde Nottuln ein Rückgang um 17,3 Prozent von 11 953 Einwohner auf 9888 vorhergesagt.

Schlüsselt man die Altersgruppen noch detaillierter auf, gibt es für den Zeitraum 2018 bis 2040 diese Prognosen:

Altersgruppe bis drei Jahre: Rückgang von 606 auf 435 Personen, - 28,2 Prozent;

drei bis sechs Jahre: Rückgang von 552 auf 506, - 8,3 Prozent;

sechs bis zehn Jahre: Steigerung von 739 auf 768, + 3,9 Prozent;

zehn bis 16 Jahre: Steigerung von 1275 auf 1288, + 1,0 Prozent;

16 bis 19 Jahre: Rückgang von 738 auf 714, - 3,3 Prozent;

19 bis 25 Jahre: Rückgang von 1257 auf 1244, - 1,0 Prozent;

25 bis 40 Jahre: Rückgang von 3073 auf 2480, - 19,3 Prozent;

40 bis 65 Jahre: Rückgang von 7623 auf 6164, - 19,1 Prozent;

65 bis 80 Jahre: Steigerung von 2731 auf 4489, + 64,4 Prozent;

80 Jahre und älter: Steigerung von 996 auf 2565, + 157,5 Prozent.