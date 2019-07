Am Sonntag ist im Rathaus die Ausstellung „Naturpfade“ eröffnet worden. Besonders für kunstsinnige Naturliebhaber sind die Werke der Künstlerin Luisa Woestmann eine Augenweide. Das betonte auch der stellvertretende Bürgermeister Karl Hauk-Zumbülte : „Ich bin beeindruckt von der Vielfalt, die Darstellung der Naturschönheiten hat eine besondere Ausstrahlung.“

Die Ausstellung im Rahmen der Reihe „Kunst im Rathaus“ umfasst eine Mischung aus verschiedenen Schaffensperioden der Künstlerin. Acrylmalerei wechselt mit feinlinigen Zeichnungen, teils kunstvoll schraffiert, teils bunt aquarelliert.

Luisa Woestmann ist gebürtige Appelhülsenerin. Nach dem Studium der Biologie an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster zog sie für ihre Promotion ins finnländische Helsinki. Sie widmete sich der Untersuchung einer speziellen Schmetterlingsart. Deshalb entstanden in dieser Zeit viele Zeichnungen von Schmetterlingen. Zurzeit lebt sie in Ecuador und unterrichtet als Biologielehrerin an einer deutschen Schule.

Die Liebe zur Malerei entdeckte die Biologin bereits während ihrer Kindheit. Ihre Kunst ist ihr ein wertvolles Hobby, das sie über viele Jahre unter Verwendung verschiedener Techniken weiterentwickelte. „Ecuador ist ein sehr vielfältiges Land. Ich liebe es, die Schönheiten der Natur in weitläufigen Wanderungen und Radtouren zu ergründen“, erzählt sie begeistert. „Ich habe hier viele Motive sammeln können, die ich vielleicht für eine zukünftige Ausstellung aufbereite.“

Die beeindruckende Ausstellung ist noch bis zum 7. August im Rathaus (1. OG) zu sehen. Interessierte können sich mit der Künstlerin in Verbindung setzen. ✆ 0 25 09/85 29 oder 0 05 93/15 78/7 44 14 53. Die Mailadresse lautet: luisawoestmann@gmx.de.