Das massenhafte Auftreten des Eichenprozessionsspinners beschäftigt Bürger und Behörden gleichermaßen – auch in Nottuln. In den Augen mancher Bürger wird seitens der Gemeinde zu wenig gegen die Tiere getan. CDU-Ratsfrau Roswitha Roeing-Franke berichtete in der jüngsten Ratssitzung, ihr seien „massive Beschwerden“ aus der Bürgerschaft vorgetragen worden. Konkret nannte sie befallene Eichen an der Otto-Hahn-Straße und auch im Bereich Modellflugplatz Stockum. Auch in der WN-Redaktion meldeten sich Bürger und beklagten eine „ständige Gefahr für Mensch und Tier“. Eine freundliche Dame in der Verwaltung nehme die angegebenen Straßen auf, weiter passiere aber nichts, schilderte ein Bürger seinen Eindruck.

Schon in der Ratssitzung hatte Rechtsrat Stefan Kohaus erläutert, dass die Gemeinde nicht alle Stellen von Eichenprozessionsspinnern werde beseitigen können. Man habe sich zunächst auf die „neuralgischen Punkte“ konzentriert. Und das sind befallene Bäume in der Nähe von Spielplätzen, Kitas und Schulen, wie Stefan Kohaus auf Nachfrage berichtete. Alle Hinweise der Bürger werden aufgenommen und abgewogen. So hatte zum Beispiel ein Bürger geschildert, dass er seinen Garten nicht mehr nutzen könne, weil direkt an der Gartengrenze eine auf öffentlichem Grund stehende Eiche mit den Eichenprozessionsspinnern befallen sei. Dieser Standort, so Kohaus, sei dann ebenfalls vordringlich bearbeitet worden.

Wie viele Nester die Gemeinde und die von ihr beauftragte Firma bereits entfernt hat, ist derzeit offen. Aus der Bürgerschaft seien bislang 154 Meldungen über Standorte von Eichenprozessionsspinnern eingegangen. Grob geschätzt habe man bei der Hälfte der Standorte eine Bekämpfung vorgenommen. Dabei sei in 20 Fällen die Bekämpfung durch die Fachfirma erfolgt, In den restlichen Fällen seien Bauhof und Ordnungsamt aktiv geworden.

Kohaus wies darauf hin, dass aus der Zahl der Standorte keine Rückschlüsse auf die Zahl der Raupennester gezogen werden könne. „Ein gemeldeter Standort kann auch aus einer ganzen Allee von befallenen Bäumen bestehen.“ Von der Gemeinde bekämpft werden nur Nester an Eichen, die auf öffentlichen Flächen stehen. Bäume im Außenbereich stehen ganz hintenan, wenn sie denn überhaupt gesäubert werden.

Nach ersten Schätzungen wird die Bekämpfung in diesem Jahr zwischen 10 000 und 20 000 Euro kosten. Der mit der Fachfirma vereinbarte Rahmenvertrag habe sich positiv ausgewirkt.

Weil das massenhafte Auftreten der Eichenprozessionsspinners auch in den nächsten Jahren zu erwarten ist, hat die Verwaltung nach den Sommerferien eine verwaltungsinterne Sitzung geplant, um über Präventionsmaßnahmen zu beraten.