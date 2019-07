Freispruch für jungen Unfallfahrer

Eigentlich wollen die beiden jungen Männer aus Coesfeld an diesem Nachmittag im Juni 2018 über die B525 nach Nottuln fahren, um bei einem Bekannten Autoteile abzuholen. Im Bereich der Ortsumgehung Darup, an der Kreuzung mit der Roruper Straße, passiert es: Das Auto kommt von der Fahrbahn ab und rast mit überhöhter Geschwindigkeit gegen den Ampelmast des Gegenverkehrs. Der – nicht angeschnallte – Beifahrer erleidet tödliche Verletzungen, der Fahrer wird schwer verletzt. Am Montag nun muss sich der 25-Jährige vor dem Amtsgericht Coesfeld verantworten. Ihm wird vorgeworfen, durch Fahrlässigkeit den Tod eines Menschen verursacht zu haben. 90 Minuten dauert die Verhandlung, dann wird der Angeklagte freigesprochen.

„Zum Unfallzeitpunkt war ich nicht bei vollem Bewusstsein“, wiederholte er, was er schon kurz nach dem Unfall zu Protokoll gegeben hatte. Dass er weit vor der Kreuzung – noch in der 100 km/h-Zone und lange bevor Tempo 70 gilt – gefahren sei, das wisse er noch. „Ich erinnere mich dann erst wieder daran, dass jemand an der Autotür stand und mich herausziehen wollte.“

Mit weit über 100 km/h ist das Auto gegen den Ampelmasten geknallt, berichtete ein Experte der Polizei. Wie die technischen Untersuchungen ergeben hätten, gebe es weder Bremsspuren, noch Hinweise darauf, dass der Fahrer gegengelenkt habe, als er merkte, dass das Auto von der Fahrbahn abkam. „Es sieht aus, als wäre er ohne jede Reaktion rausgefahren.“

Das passte zu dem, was andere Zeugen aussagten. Eine Autofahrerin, die an der Kreuzung bei Rot warten musste, traute ihren Augen nicht: „Da kommt aus heiterem Himmel und ungebremst ein Auto vorbeibraust und prallt vor die Ampel.“ Ein anderer Zeuge erklärte, das Auto sei „wie auf Gleisen gerade durchgefahren.“

Ob es möglich ist, dass jemand auf diese Weise das Bewusstsein verliert, fragte die Richterin den Gutachter, einen Mediziner der Uni Münster, zumal der junge Mann weder vorher noch nachher einen Kollaps dieser Art, eine Synkope, erlitten habe. „Das einmalige Auftreten einer Synkope ist selten, aber es kommt vor, und ich kann es nicht ausschließen“, so der Mediziner. Im Nachhinein nachzuweisen sei ein derartiger Kollaps nicht. Sekundenschlaf schloss der Gutachter aus. „Dann hätte der Angeklagte noch Zeit gehabt durch Bremsen und Lenken zu reagieren.“

„Dass Sie aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit für den Tod ihres Bekannten verantwortlich sind, lässt sich nicht halten“, fasste der Staatsanwalt zusammen. Die Aussagen der Zeugen, dass das Auto einfach geradeaus weitergerast sei, passe zur Annahme eines Kollapses. Er beantragte Freispruch.

Dem folgte die Richterin. Der Vorwurf der fahrlässigen Tötung sei nicht nachzuweisen, ein Kollaps nicht auszuschließen, wenn auch nicht nachweisbar. Der Unfallverlauf spreche aber dafür, dass der Mann nicht bei Bewusstsein gewesen sei. Dass der Beifahrer nicht angeschnallt war, könne man dem Fahrer nicht vorwerfen.