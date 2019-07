Während einer Radtour geschieht es öfter, dass sich die Radfahrer eine kurze Pause wünschen, um wieder zu Atem zu kommen. „Genau dafür sind die neuen Bänke gemacht“, erklärt Peter Michalowski vom Heimatverein Darup. „Natürlich dürfen sich auch alle anderen gerne auf die neuen Bänke setzen.“ Entstanden sei die Idee vor allem durch die Nachfrage von Daruper Bürgern. „Wir als Heimatverein wollen den Ort verschönern“, sagt Christiane Gottschalk. „Da sind die Bänke ein schönes Projekt.“

Am Sportzentrum, am Wullaweg mit Blick auf das Tal und am Hohlweg an der Waldkapelle laden diese bereits seit zwei Wochen Bürger dazu ein, sich entspannt hinzusetzen und in Ruhe zu verweilen. „Nun sind sie offiziell eröffnet“, freut sich Max Josef Schulze Darup vom Heimatverein. In Zusammenarbeit mit Josef Brintrup und Bernhard Warmeling hat er die Bänke aufgebaut und sitzfest gemacht. Die Finanzierung der Bänke und des Tisches erfolgte gemeinsam über den Heimat-Scheck aus Düsseldorf, die Volksbank Darup und den Heimatverein. „Wir hoffen, dass die Bänke gut genutzt werden“, sagt Josef Brintrup. „Natürlich sollen diese auch möglichst sauber bleiben.“ Dann können dort in Zukunft auch nicht nur Fahrradfahrer eine kleine Verschnaufpause einlegen.