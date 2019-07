Selbstverständlich findet auch in diesem Jahr die inzwischen traditionelle Nottulner Berufs-Informations-Börse in den Räumen der Liebfrauenschule statt. Am 10. Oktober (Donnerstag) ist es wieder soweit. Von 15.30 Uhr bis 18.30 Uhr haben Schülerinnen und Schüler der Liebfrauenschule und des Rupert-Neudeck-Gymnasiums, aber auch alle weiteren interessierten Jugendlichen aus der Gemeinde und ihre Eltern die Gelegenheit, sich direkt bei Firmen, Verbänden, Behörden und Organisationen über eine Fülle von Ausbildungsberufen zu informieren.

Ralf Wenking , Berufswahlkoordinator an der Liebfrauenschule, traf sich mit Fachbereichsleiter Benedikt Gellenbeck von der Gemeindeverwaltung zum Planungsgespräch. Das Grundkonzept steht. Es ging um in die Feinabstimmung. Schulleiter Heinrich Willenborg kam hinzu und erkundigte sich über den Stand der Dinge.

„Wir rechnen mit etwa 50 Ausstellern. Viele Unternehmen sind schon seit Jahren dabei. Aber auch neue Firmen kommen immer wieder dazu“, berichten Ralf Wenking und Benedikt Gellenbeck. Den etwa 500 erwarteten Schülern und ihren Eltern stellen sich Unternehmen aus Handel, Handwerk, Dienstleistung und Industrie vor, zum Beispiel aus der Metallverarbeitung, der Werbebranche oder dem Bankenwesen. Die Aussteller seien an dieser Veranstaltung sehr interessiert und kämen immer wieder gerne, freut sich das Organisationsteam über diese Resonanz.