Schönes neues Zuhause gefunden

Die Frühförder- und Beratungsstelle der Stiftung Haus Hall am Standort Nottuln, Coubertinstraße 1, ist für den Bereich Nottuln, Havixbeck und Billerbeck zuständig. Er gehört zur Frühförderung im Kreis Coesfeld der Stiftung. In diesem Bereich werden zurzeit 188 Kinder mit ihren Familien betreut, am Standort Nottuln sind es 69: Nottuln (27), Appelhülsen (8), Darup (2), Havixbeck (20) und Billerbeck (12).Sie werden von vier pädagogischen Fachkräften, zwei Ergotherapeutinnen und einer Logopädin betreut, gelegentlich ist auch eine Ärztin im Haus. Überwiegend werden die Kinder und ihre Familien zu Hause besucht, aber auch in der Frühförderstelle selbst betreut.Der Standort in Nottuln ist erreichbar unter 0 25 02/2 21 90 17, Bärbel Hillebrandt als Ansprechpartnerin unter 0 25 41/98 00 05 oder per Mail baerbel.hil­lebrandt­@haushall.de. Weitere Infos zur Stiftung Haus Hall im Internet: