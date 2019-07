Papier in Kunstwerke verwandelt

„Papier – vom wertlosen Material zur Kunst“ – Unter diesem Motto stand die Ausstellung des Kunstkurses der Jahrgangsstufe EF (EF = Einführungsphase, erstes Jahr der gymnasialen Oberstufe) am Rupert-Neudeck-Gymnasium. Unter der Leitung von Suzan Parlar haben die 14 Schüler und Schülerinnen Werke hergestellt, bei denen Papier in eine dreidimensionale Form überführt worden ist, berichtet die Schule in einer Pressemitteilung.

Angelehnt an das Zitat des Künstlers Peter Callesen „Papier ist fast nichts wert. … Etwas das so leer ist, fast völlig wertlos, das gibt mir eine große Freiheit. Und die nutze ich, um große Geschichten zu erzählen“, sollten die Kunstwerke der Schüler zeigen, dass auch Papier zu einem kreativen Stoff werden kann. Dies gelang den Schülern durch die Herstellung einer dreidimensionalen Form, die jeder unterschiedlich umgesetzt hatte. So zeigte zum Beispiel Klara Mannwalds fragile Blüte sowohl in ihrer Form als auch in ihrer Farbgebung einen starken Kontrast zu Henry Adorfs geometrischem Würfel. Durch die Darstellung zweier Dimensionen von Finja Abeln wird der Beobachter zudem in eine ferne Welt versetzt.

Rupert-Neudeck-Gymnasium: Papierkunst 1/14 "Die farbenfrohe Freiheit" von Jil Elisa Gertz Foto: Rupert-Neudeck-Gymnasium

"Larkspur" von Laura Hinsenhofen Foto: Rupert-Neudeck-Gymnasium

"In einer weit, weit entfernten Galaxis" von Finja Abeln Foto: Rupert-Neudeck-Gymnasium

"Frühlingserwachen" von Klara Johanna Mannwald Foto: Rupert-Neudeck-Gymnasium

"Rivalen" von Maximilian Mertin Foto: Rupert-Neudeck-Gymnasium

"Silence" von Michelle Weiß Foto: Rupert-Neudeck-Gymnasium

"Chemische Formel" von Keanu Hoffleit Foto: Rupert-Neudeck-Gymnasium

"Drillinge" von Simon Jahnke Foto: Rupert-Neudeck-Gymnasium

"Ohne Titel" von Henry Adorf Foto: Rupert-Neudeck-Gymnasium

"Berglichter" von Maja Mühlenkamp Foto: Rupert-Neudeck-Gymnasium

"Ananas" von Lilian Kammel Foto: Rupert-Neudeck-Gymnasium

"Das Gute im Bösen" von Lia Jödicke Foto: Rupert-Neudeck-Gymnasium

"Feurige Blumen" von Helene Bonacker Foto: Rupert-Neudeck-Gymnasium

"Der Feuerfisch" von Antonia Entrup Foto: Rupert-Neudeck-Gymnasium

Um die insgesamt 14 Werke herzustellen, haben die jungen Künstler zu Beginn ihre Strukturen in eine Linoleumplatte geschnitzt. Anschließend wurden diese in unterschiedlicher Farbe auf Papier gedruckt und dann durch individuelle Verfahren in eine Form gebracht. Die Schüler mussten sich hierbei verschiedenen Herausforderungen stellen, wie zum Beispiel die vorausschauende Überlegung, wie sich die Struktur in ein Objekt verwandeln lassen könnte, und auch die besondere Geschicklichkeit dabei, das Papier durch feine Schnitte zu bearbeiten. Bei dem Gestaltungsprozess der Kunstwerke waren die Schüler völlig frei. Die Hauptsache war, dass aus dem Papier eine dreidimensionale Form geschaffen wird. So kommt es, dass die Werke teils weiche Farbverläufe vorweisen, andere hingegen starke Kontraste betonen.

Eines haben alle Kunstwerke jedoch gemeinsam: Sie beweisen, dass Papier kein langweiliger zweidimensionaler Alltagsgegenstand ist, sondern viel Potenzial für individuelle und kreative Gestaltungen bietet. Auch Schülerin Helene Bonacker findet: „Erst durch dieses Projekt ist mir bewusst geworden, dass Papier weitaus mehr als ein einfaches Schreibmaterial ist.“