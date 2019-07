Er hält die Zügel fest in der Hand

Die Detterheide ist nicht nur bei den Dörflern und den Menschen aus der Umgebung Schapdettens sehr beliebt, auch Fred und Annette lieben die idyllische, mit dichtem Grün bewachsene Landschaft um die dortige Vogelstange. Doch der Friese Fred wie auch Stute Annette freuen sich bei ihrem Besuch in der Heide weniger über die Idylle, sondern mehr über das schon erwähnte Grün. Die beiden stattlichen Allwetter-Rösser aus Stevern ziehen schließlich die historische Landauer-Kutsche mit den Schapdettener Schützenmajestäten und Honorationen seit vielen Jahren.

Ihre Vorgänger in der Deichsel hießen übrigens Tinchen und Capto. Ein polnisches und ein lettisches Warmblut, unter deren Hufen die große Freundschaft zwischen den Schützen beider Dörfer ins Laufen kam.

Das ist 25 Jahre her. Damals waren die Schapdettener um ein entsprechendes Transportmittel für ihre Könige verlegen. Da erinnerte sich Ralf Leifken, selbst leidenschaftlicher Reiter und Pferdefreund, an den Steveraner Ralf Krevert, Hoferbe und Landwirt mit Liebe zu allem, was vier Beine hat, und dazu noch Maschinenbau-Ingenieur. Die beiden Ralfs fanden auch Wege zu einer stattlichen Kutsche, die inzwischen nun auch schon ein paar Jährchen auf den Blattfedern hat und längst zum Inventar der Steveraner Schützen gehört.

Aus den anfänglichen Begegnungen entstanden Freundschaften. Aus den Schützenfesten beider Dörfer heiß geliebte gemeinsame Familienfeste mit gepflegter Tradition.

Die braven Rösser – genauso wie die der berittenen Offiziere – während des offiziellen, manches Mal stundenlangen Königsschießens dürfen sich unweit der Vogelstange, auf dem malerischen Spork-Hof, erholen. Und während ihre Reiter mit Kaffee und Kuchen verwöhnt werden, gibt es auch für sie „Futter satt“. Und wenn es mal besonders heiß ist, sogar eine kühlende Dusche zwischendurch. Apropos „Hitze“: Da erinnert sich Kutscher Krevert (mit Prüfung als Kutschfahrer vor der Deutschen Reiterlichen Vereinigung): „Einmal gerieten wir unterwegs in einen fürchterlichen Hagelschauer. Die Pferde wollten und konnten nicht weiter. Wo sollen die auch ihre Köpfe verstecken. Schließlich fanden wir an der Bäckerei Fröndhoff Zuflucht und Schutz für die Tiere.“

Ralf Leifken reitet zwar inzwischen nicht mehr bei den Offizieren Schapdettens mit. Die Liebe zu Pferden und die Freundschaft seiner Mannen mit denen aus Stevern aber steht fester denn je. Auch nach 25 Jahren.