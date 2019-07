Entspannung, Abenteuer und vor allem eine gute Portion Freiheit stehen wohl für die meisten Kinder und Jugendlichen in den Sommerferien an erster Stelle. Doch auch kreatives Gestalten erfreut sich großer Beliebtheit. Dafür spricht der Andrang bei den Ferienangeboten der Jugendkunstschule Senden. „Wir sind komplett ausgebucht und haben sogar eine Warteliste“, freut sich die Künstlerin Anke Kahner über den starken Zuspruch der Acht- bis Zwölfährigen. „Einige Kinder kommen lediglich an einem Tag. Andere sind an drei Tagen angemeldet“, berichtet die Leiterin der Jugendkunstschule.

„Malen auf Leinwand kenn‘ ich von meiner Oma. Ich hab‘ schon ein paar Bilder selbst gemacht“, begründet Sophie, warum sie sich für Linoldruck entschieden hat. Angeleitet von der Künstlerin hat Sophie eine Eichel, ein Blatt und Gräser in eine Linoleumplatte geritzt und probiert auf der kleinen Hand-Druckmaschine aus, mit welcher Farbe das Motiv am besten zur Geltung kommt. Wenige Schritte entfernt stehen sieben andere Mädchen an Staffeleien und Üben sich im Malen mit Acrylfarbe auf Leinwand. Eine Eule, ein Hase (mit Kaninchenohren), ein Pferd, eine Rose und eine „Stadt am Meer“ entstehen gerade. Enya malt eine knallrote Scheune auf leuchtend grünem Gras. „Weil ich den Kontrast der Farben so schön finde“, sagt die Zehnjährige.

Enya und die anderen sind ganz ruhig und konzentriert bei der Arbeit. Nur ab und zu Fragt eine der jungen Künstlerinnen Anke Kahner um Rat – wie Ausrutscher korrigiert werden können, oder wie die Darstellungen plastischer ausgearbeitet werden können.

Im vergangenen Jahr hatte die Jugendkunstschule Senden den „Sommer voller Kreativität“ zum ersten Mal im Programm. „Wir konnten es kostenlos anbieten, weil wir vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe finanziert wurden“, erzählt Kahner. In diesem Jahr sei die DM-Drogerie-Markt GmbH als Sponsor eingesprungen, so dass rund 30 Kinder wieder kostenlos teilnehmen können und nicht einmal etwas für das verwendete Material zahlen müssen. Die Mädchen und einige Jungen können sich nicht nur im Linoldruck und in der Acrylmalerei ausprobieren, sondern beispielsweise auch im Modellieren mit verschiedenen Materialien und im Mosaik legen.