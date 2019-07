Während in Paris der französische Staatspräsident Emmanuel Macron und Bundeskanzlerin Angela Merkel gemeinsam die Parade zum französischen Nationalfeiertag (14. Juli) verfolgen, kommt es knapp 300 Straßenkilometer weiter südlich ebenfalls zu einem deutsch-französischen Treffen. Eine kleine Delegation aus Nottuln hat sich auch in diesem Jahr auf den Weg gemacht, um den französischen Nationalfeiertag mit den Freunden aus der Partnerstadt Saint-Amand-Montrond zu begehen. Günter Dieker , Vorsitzender des Partnerschaftskomitees, vertrat dieses Mal in seiner Funktion als Ratsmitglied auch die Gemeinde Nottuln.

Erstmals konnte St. Amands Bürgermeister Thierry Vinçon Delegationen aus allen drei Partnergemeinden zusammen begrüßen, waren dieses Mal doch auch Delegationen aus Otwock (Polen) und Riobamba (Ecuador) im Herzen Frankreichs zu Gast.

Im Rahmen des offiziellen Begrüßungsempfangs am Samstagmorgen im Ratssaal hatte die Gemeinde Saint-Amand-Montrond Freundschaftsurkunden vorbereitet, in denen die jeweiligen Beziehungen erneut bekräftigt wurden, berichtet das Nottulner Partnerschaftskomitee.

Neben diesem offiziellen Teil gab es für die Delegationen mehrere Gelegenheiten zum gegenseitigen Meinungsaustausch. Rocío Pumagualli, stellvertretende Bürgermeisterin von Riobamba, äußerte die Hoffnung auf vertiefende Beziehungen nach Nottuln. Günter Dieker konnte ihr dazu anlässlich der großen Entfernung aber wenig Hoffnung machen. Jedoch könnten die Beziehungen in Projekten außerhalb einer Partnerschaft angegangen werden. Dieker versprach, nach seiner Rückkehr dazu in Nottuln Gespräche zu führen.

Am Sonntag kam es dann am Lac Virlay, einem großen See am Rande der Gemeinde Saint-Amand-Montrond, zu einem Treffen der Mitglieder beider Komitees an ihrem anlässlich des 30. Jahrestages der Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunde gepflanzten Baumes. Laurette Denquin, Vorsitzende des Komitees in St. Amand, freute sich, dass der Baum, Symbol der Freundschaft zwischen den Gemeinden, prächtig gewachsen war. Nunmehr wurde eine Plakette angebracht, die an den Jahrestag erinnert.

Am Abend konnten alle dann in französischer Tradition den Nationalfeiertag mit einem großartigen Feuerwerk mit begleitender Musik genießen, bevor es hieß, wieder Abschied von den Freunden zu nehmen; nicht jedoch ohne den nächsten Austauschtermin bereits ins Auge zu fassen.

Zur alljährlich stattfindenden Weinmesse in Saint-Amand-Montrond möchten die Nottulner im nächsten Jahr mit einem Reisebus in die Partnerstadt fahren. Die Planungen dafür sind schon fortgeschritten. Die Reise soll vom 13. bis 16. März (Freitag bis Montag) stattfinden. Auf der Hinreise ist eine Übernachtung in Paris vorgesehen. Wer an einer Mitfahrt interessiert ist, wende sich an Organisator Hermann Freitag ( ✆ 0 25 02/14 11, E-Mail tigrib9256@aol.com).