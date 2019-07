Spätestens am Freitagabend (19. Juli) werden in vielen Nottulner Familien Reisetasche und Rucksack gepackt. Denn am Samstag (20. Juli) startet das Ameland-Ferienlager der Kirchengemeinde St. Martin. Insgesamt 110 Kinder und Jugendliche und ein Team aus 37 Betreuern und Betreuerinnen werden zwei sicherlich schöne Ferienwochen bis zum 3. August auf der Nordseeinsel verbringen.

„Das Ameland-Ferienlager ist eine Institution in Nottuln. Das macht richtig Bock“, freut sich Jann Schnier . Der 26-Jährige übernimmt zum zweiten Mal die alleinige Lagerleitung und bringt dafür beste Voraussetzungen mit. Zum einen hat er schon selbst als Kind regelmäßig an der Freizeit teilgenommen, zum Anderen hat er beim früheren Lagerleiter Wolf Sommer Erfahrungen in der Leitungsfunktion sammeln können. „Insgesamt nehme ich jetzt schon zum 15. Mal an der Freizeit teil“, erzählt Schnier.

Und mit dieser Begeisterung für das Ameland-Ferienlager steht er nicht alleine. Auch im Betreuerteam finden sich etliche Erwachsene, die einst selbst als Kind an der Freizeit teilgenommen haben. „Wir haben diesmal eine sehr coole Truppe gefunden“, betont Jann Schnier. Es seien viele erfahrene Betreuer dabei, aber auch viele neue und junge Leute, die auch neue Ideen mitbrächten.

Der Start zum Ameland-Ferienlager erfolgt am Samstag um 10 Uhr vom Wellenbadparkplatz (Treffen 9.30 Uhr). Mit drei Bussen machen sich Kinder und Betreuer auf den Weg. Bereits einige Stunden zuvor ist ein anderes Betreuerteam gestartet. Mit einem 40-Tonner der Spedition Giesker und Laakmann wird das Material für die Ferienzeit nach Ameland gebracht. Dieses Team bereitet den Hof Groenewold auch auf die Ankunft der Nottulner vor. Wenn am Nachmittag Kinder und Betreuer am Ferienhof eintreffen werden, ist alles vorbereitet, kann der Urlaub sofort beginnen.

Zurückkehren werden die 110 Kinder am 3. August (Samstag) in den späten Nachmittagsstunden.