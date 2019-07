Folgt nach dem unerwarteten Double nun noch das Triple? Bei den Rübenschützen in Schapdetten ist vieles möglich, auch das ein amtierender König seine Amtszeit um ein Jahr verlängert. So geschehen im vergangenen Jahr, als Christopher Muck beim Rübenwerfen um die Königswürde einmal mehr erfolgreich war und zusammen mit seiner Königin Katharina Deppe ein weiteres Jahr das Majestätenpaar der Rübenschützen bildete. Wer in diesem Jahr das Rennen an der Vogelstange in der Detterheide machen wird, das wird sich am Montag (22. Juli) zeigen. Traditionell einen Tag nach dem „großen“ Schützenfest feiern die Rübenschützen. Aktuell gehören rund 250 große und kleine Schapdettener dem Verein an, berichtet Vorsitzender Nils Appelhans. Das Rübenschützenfest startet am Montag um 13 Uhr mit dem Antreten am Hotel „Zur alten Post“. Von dort führt der Umzug zur Vogelstange in der Detterheide, wo die Schützen dann mit Rüben auf den Vogel werfen. Steht der neue König fest, geht es zurück ins Dorf zum abendlichen Festball im Hotel „Zur alten Post“.