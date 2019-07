Qi Gong und Open-Air-Kino

Applaus gibt es seit einiger Zeit öfter im Rhodepark zu hören. Früh morgens um 7 Uhr dürfte er allerdings eher eine Seltenheit sein. Am Mittwochmorgen gab es reichlich davon. Damit bedachten die etwa 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer die gute Nachricht, dass das Angebot von „Kunst & Kultur Nottuln“ zum entspannenden Qi Gong in den Morgenstunden im August weitergeführt wird. „Die Resonanz ist so positiv, dass es schade wäre, wenn es nur noch viermal stattfinden würde“, erklärte die Vorsitzende Ulla Wolanewitz .

Qi Gong-Lehrerin Gabi Gröne-Ostendorff sieht das genauso und freut sich darauf, im August – bis zum Ende der Sommerferien – diese wunderbare Entspannungsmethode weitergeben zu dürfen. Die Dehnungsübungen sind nicht nur kurzfristig sehr wohltuend. Es heißt, dass ein Zentimeter längere Sehnen fünf bis zehn Jahre mehr Lebenszeit versprechen. Also geht es weiter jeweils montags und mittwochs um Punkt 7 Uhr.

Zudem eröffnet der Verein „Kunst & Kultur Nottuln“ im August die Kinosaison. „Eises Kälte“ heißt der spannenden Mysterythriller aus dem Münsterland, der am Freitag (2. August) nach Sonnenuntergang am Longinusturm gezeigt wird. Im Mittelpunkt steht die Aufklärung eines Mordes, der sich im Eiskeller von Altenberge ereignet hat. Dort wurde auch der Film gedreht. Regisseur Roland Busch wird anwesend sein und eventuell auch einige Schauspieler.

Am 16. August (Freitag) wird der Rhodepark zum Kinosaal. Nach Sonnenuntergang wird der deutsche Spielfilm „25 km/h“ mit Lars Eidinger und Bjarne Mädel gezeigt. Zwei Brüder, die lange Zeit Funkstille hatten, treffen sich bei der Beerdigung ihres Vaters wieder. Die Ü-40er beschließen dabei, die Mofatour durch Deutschland nachzuholen, die sie eigentlich als Jugendliche unternehmen wollten. „Die Veranstaltung wird teilbestuhlt sein. Am Rahmenprogramm wird derzeit noch gefeilt und entsprechende Details werden zu einem weiteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Der Eintritt ist frei“, erläutert Kunst & Kultur.

„Astrid“, die verfilmte Lebensbiografie der beliebten schwedischen Kinderbuchautorin Astrid Lindgren, ist am 30. August (Freitag) am Longinusturm nach Sonnenuntergang zu sehen.

► Eintrittskarten zu den beiden Filmen am Longinusturm gibt es im Vorverkauf ab Ende Juli im Nottulner Geschäft Dammann ( ✆ 4 22) zum Preis von 7 Euro (VK) und an der Abendkasse für 8 Euro.