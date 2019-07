Der massive Übergriff auf die aus dem 18. Jahrhundert stammende Waldkapelle in Darup beschäftigt jetzt die Staatsanwaltschaft in Münster. Nachdem sechs dringend tatverdächtige Jugendliche aus Nottuln, Appelhülsen und Dülmen aufgrund eines Hinweises aus der Bevölkerung ermittelt werden konnten, beginnt die Staatsanwaltschaft nun mit der rechtlichen Prüfung.

Die 14- bis 16-Jährigen seien vernommen worden und teilweise geständig, bestätigte auf Anfrage Oberstaatsanwalt Stefan Lechtape . „Wir werden entsprechend dem Jugendstrafrecht prüfen, ob Anklage erhoben wird oder erzieherische Maßnahmen ergriffen werden“, so der Sprecher der Behörde. Die Höhe und das Ausmaß der entstandenen Schäden an der Waldkapelle würden dabei berücksichtigt. Mit einem Ergebnis sei in vier bis sechs Wochen zu rechnen.

Die kleine Kapelle auf dem Daruper Berg wurde Mitte April heimgesucht. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein kleiner, kaum gefüllter Spendenkasten das vorrangige Ziel der Täter. Der Aufbruch scheiterte, wobei man sogar versucht hatte, von außen durch die Wand an den Inhalt zu gelangen. Ob aus Wut oder Frust, der Innenraum der Kapelle wurde massiv verwüstet. Die Täter richteten damals nach Schätzungen der Polizei einen Sachschaden in Höhe von rund 20 000 Euro an,

Dass Daruper Bürger schon am darauffolgenden Tag spontan tätig wurden, um die schlimmsten Schäden und Spuren des Übergriffs zu beseitigen, belegt, wie sehr die Waldkapelle vielen Menschen im Ort und darüber hinaus am Herzen liegt.

Pfarrdechant Norbert Caßens, der noch immer über das Ausmaß der Zerstörungen erschrocken ist, berichtete auf Anfrage von einer großen Hilfsbereitschaft. Es seien schon über 5000 Euro gespendet worden.

An den zum Teil wilden Spekulationen zu den Hintergründen und Motiven der jugendlichen Täter wolle sich die Kirchengemeinde St. Martin nicht beteiligen. Eventuell werde man, wenn es zu einem Prozess kommt, mehr erfahren, so Caßens.