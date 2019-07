Der „Baumberger Treff“ genießt bei den Freunden des ADAC Camping-Clubs Münster große Beliebtheit. Schon allein die herrliche Landschaft der Baumberge lädt zu einem Besuch ein, andererseits ist dieses Clubtreffen seit 32 Jahren fester Bestandteil des Clubprogramms.

Auch in diesem Jahr luden Marlies und Bernd Brinkmann als Organisatoren mit einem interessanten Programm in die Baumberge ein, berichtet der Camping-Club. Ein Besuch im Nottulner Klinkerwerk Hagemeister begeisterte die Camper sehr. Dank einer hervorragenden Führung durch Markus Handrup konnten alle einen Blick in die vielfältigen Produktionsprozesse des seit über 100 Jahren produzierenden Klinkerwerks werfen. Und die Gäste erfuhren, dass es nicht um einfache Steine geht, sondern um Klinkerspezialitäten in über 500 Farben, die den Bauherren nahezu unbegrenzte Möglichkeiten der individuellen Gestaltung bieten. Eine Vielfalt, die europaweit vertrieben wird. So liefert die Firma Hagemeister ihre Steine sogar bis nach Russland, erfuhren die Besucher.

Anschließend ging es zum gemütlichen Teil des Treffens über. Bernd Brinkmann präsentierte einen herrlichen Braten, nebst erfrischenden Getränken. Für die Campingfreunde war der gemütliche Teil Anlass für Fachsimpelei und vielfältige Gespräche, wobei Musiker Karl-Heinz Donner mit seinem Schifferklavier zum Mitsingen animierte. Auch dieses Treffen in den Baumbergen wird allen in guter Erinnerung bleiben.