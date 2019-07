Daniel Steens neuer Rübenkönig

Es ist Tradition, dass nach dem „großen“ Schützenfest die Rübenschützen in Schapdetten ihr eigenes Fest feiern. Eine junge und fröhliche Truppe, die einen seltenen Brauch pflegt: Ein Gebilde aus Styropor wird mit Rüben zur Strecke gebracht. In diesem Jahr gelang der entscheidende Wurf Daniel Steens , der damit neuer Schapdettener Rübenschützenkönig ist.

Den „Schützenvogel“ gestaltet stets der König des Vorjahres. In diesem Jahr gab es eine Krone mit der Aufschrift „Rekordkönig Muck “. Schließlich hatte Vorjahreskönig Christoph Muck schon dreimal die Königswürde errungen.

Einen neuen Schützenkönig per Rübenwurf zu ermitteln, sucht Seinesgleichen. Das besondere Spektakel zog am Montag wieder viele Besucher an, nicht nur aus Schapdetten. „Das wollte ich mir immer schon mal anschauen“, erzählte Lena Haupt. „Mein Freund hat mich eingeladen.“ Was sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnen konnte: Ihr Freund sicherte sich die Königswürde, Daniel Steens! Und er wählte sie zur Königin. Wenn das kein Karrieresprung ist: Zum ersten Mal dabei und schon Majestät.

Wie bei jedem Schützenfest, gibt es auch für die Rübenschützen bestimmte Regularien. Um 14 Uhr traten die „Rüben aller Altersklassen“ am Hotel „Zur alten Post“ an. Wenn der Vater mit dem Sohne oder Opa mit dem Enkel gemeinsam stolz in der Schützenriege stehen, sieht man gelebte Tradition. Begrüßt wurde die Truppe vom Vereinsvorsitzenden Nils Appelhans und General Michael Gausepohl.

Im Anschluss holte der Tross das amtierende Königspaar Katharina Deppe und Christoph Muck ab. Die Beiden durften Platz nehmen im „Rübenmobil“, einem präparierten Rasentraktor mit „Kutscher“ An­dreas Gausepohl. Danach ging es zur Vogelstange in der Detterheide. Ein lustiges Völkchen setzte sich in Marsch.

An der Vogelstange ging es sehr familiär zu. Familien mit Kindern, viele junge Leute, Eltern und Großeltern, saßen in trauter Runde zusammen. Die Stimmung war prächtig. Auch für das leibliche Wohl war bestens gesorgt. Am Grill standen – wie fast immer – die bewährten Grillmeister „Hubi“ Zumbrink und Theo Appelhans.

Dann wurde es spannend. Eine beträchtliche Anzahl von Rüben lag bereit. Nicht Kimme und Korn, sondern Gewicht und Form der Rübe sowie ausgefeilte Wurftechniken entschieden über Erfolg oder Misserfolg. Nach einem fairen Wettstreit holte Daniel Steens die Styroporkrone von der Stange und durfte sich als Rübenschützenkönig 2019 feiern lassen – mit seiner Freundin Lena Haupt an seiner Seite ...

Zurück im Dorf, endete das harmonische Fest mit einem Festball im Hotel „Zur alten Post“.