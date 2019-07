Zum ersten Mal nach der Fusion ist die Volksbank Nottuln als „Beste VR-Fördermittelbank“ in der Region West (NRW) und in der Bilanzsummenklasse 250 bis 500 Mio. Euro ausgezeichnet worden. Abteilungsleiter Jochen Oberlack und Fördermittelbetreuer Ralf Hülsbusch , beide von der DZ Bank , der Zentralbank der knapp 900 Genossenschaftsbanken in Deutschland, gratulierten am Dienstagnachmittag den Nottulner Kollegen zu diesem Erfolg. „Hier in Nottuln ist der Dienst am Kunden besonders gut“, betonte Oberlack. In Nottuln würden Fördermittel proaktiv vermittelt, werde der Fördergedanke gelebt. Damit werde die Bank in besonderer Weise ihrem Auftrag gerecht, den Vermögenserwerb der Mitglieder zu fördern.

Die mittlerweile im achten Jahr verliehene Auszeichnung wird vergeben für „höchste Beratungsqualität“ und „aktive Einbeziehung von Fördermitteln“. Die Auszeichnung bezieht sich auf das Geschäftsjahr 2018 und auf die Tätigkeit, dass die Bank für Mitglieder und Kunden für Investitionen Förderkredite beantragt, zum Beispiel von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), der NRW-Bank oder der Landwirtschaftlichen Rentenbank. Wie Vorstandssprecher Martin Herding erinnerte, betrug die Gesamtsumme der vermittelten Förderkredite für Gewerbe, Landwirtschaft und Wohnungsbau 10,7 Millionen Euro. Gerade im Wohnungsbau sei die Volksbank Nottuln stark unterwegs. Herding dankte allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Kreditabteilung für ihren Einsatz.

Die Volksbank-Prokuristen Martin Strietholt (Gesamtleitung Kreditabteilung) und Alfred Volmer lobten die gute Zusammenarbeit mit der DZ Bank. Das Wissen der Spezialisten bei der DZ Bank sei besonders dann wichtig, wenn es darum gehe, Förderkredite für Maßnahmen unter schwierigen Rahmenbedingungen zu ermöglichen, erläuterte Bankvorstand Egbert Messing. Rund 800 Fördermitteltöpfe gebe es derzeit. Zusammen mit der DZ Bank könne die Volksbank Nottuln maßgeschneiderte Lösungen anbieten.